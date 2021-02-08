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إغلاق وتغريم 82 محلًّا مخالفًا بمكة ضمن الجولات التفتيشية اليومية

لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار "كورونا"

أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة أمس الأحد، 21 محلًّا مخالفًا، وأصدرت الغرامات على 61 محلًا آخر، ضمن الجولات التفتيشية اليومية التي تقوم بها الأمانة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره؛ حفاظًا على سلامة الأهالي والسكان.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي أنه تم خلال الجولات الوقوف على 779 محلًّا متعلقًا بالصحة العامة بمكة المكرمة، بمشاركة 142 مراقبًا صحيًّا لمتابعة أعمال القطاع البلدي؛ مؤكدًا ضرورة التقيد بتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والجهات المختصة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين؛ داعيًا إلى عدم التجمع والاهتمام بنظافة الأماكن بشكل عام.

أمانة العاصمة المقدسة

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إغلاق وتغريم 82 محلًّا مخالفًا بمكة ضمن الجولات التفتيشية اليومية
سبق

أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة أمس الأحد، 21 محلًّا مخالفًا، وأصدرت الغرامات على 61 محلًا آخر، ضمن الجولات التفتيشية اليومية التي تقوم بها الأمانة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره؛ حفاظًا على سلامة الأهالي والسكان.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي أنه تم خلال الجولات الوقوف على 779 محلًّا متعلقًا بالصحة العامة بمكة المكرمة، بمشاركة 142 مراقبًا صحيًّا لمتابعة أعمال القطاع البلدي؛ مؤكدًا ضرورة التقيد بتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والجهات المختصة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين؛ داعيًا إلى عدم التجمع والاهتمام بنظافة الأماكن بشكل عام.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
11:52 AM

إغلاق وتغريم 82 محلًّا مخالفًا بمكة ضمن الجولات التفتيشية اليومية

لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار "كورونا"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة أمس الأحد، 21 محلًّا مخالفًا، وأصدرت الغرامات على 61 محلًا آخر، ضمن الجولات التفتيشية اليومية التي تقوم بها الأمانة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره؛ حفاظًا على سلامة الأهالي والسكان.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي أنه تم خلال الجولات الوقوف على 779 محلًّا متعلقًا بالصحة العامة بمكة المكرمة، بمشاركة 142 مراقبًا صحيًّا لمتابعة أعمال القطاع البلدي؛ مؤكدًا ضرورة التقيد بتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والجهات المختصة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين؛ داعيًا إلى عدم التجمع والاهتمام بنظافة الأماكن بشكل عام.

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