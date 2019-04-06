النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مجموعة السبع" تدعو لوقف المواجهات غرب ليبيا

طالبوا بإتاحة الفرصة للعملية السياسية بقيادة "الأمم المتحدة"

أعرب وزراء خارجية المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الممثل الأعلى لمجموعة دول الاتحاد الأوروبي، عن قلقهم العميق بشأن العمليات العسكرية بقرب العاصمة الليبية "طرابلس".

وحثّوا جميع الأطراف المعنية على وقف العمليات العسكرية حتى تتاح الفرصة للعملية السياسية بقيادة هيئة الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى السلام في ليبيا.

جاء ذلك في بيان مشترك بشأن الوضع في غرب ليبيا، نشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية.

وتضمن البيان تأكيد الدعم الكامل لجهود الأمين العام لهيئة لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثله الخاص غسان سلامة، الهادفة إلى عون الليبيين على طريقهم تجاه إجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية في أسرع وقت ممكن، وذلك بموجب ما اتفقت عليه الأطراف الليبية في باريس في مايو من العام 2018، وفي باليرمو في نوفمبر من العام 2018.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"مجموعة السبع" تدعو لوقف المواجهات غرب ليبيا
سبق

أعرب وزراء خارجية المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الممثل الأعلى لمجموعة دول الاتحاد الأوروبي، عن قلقهم العميق بشأن العمليات العسكرية بقرب العاصمة الليبية "طرابلس".

وحثّوا جميع الأطراف المعنية على وقف العمليات العسكرية حتى تتاح الفرصة للعملية السياسية بقيادة هيئة الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى السلام في ليبيا.

جاء ذلك في بيان مشترك بشأن الوضع في غرب ليبيا، نشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية.

وتضمن البيان تأكيد الدعم الكامل لجهود الأمين العام لهيئة لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثله الخاص غسان سلامة، الهادفة إلى عون الليبيين على طريقهم تجاه إجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية في أسرع وقت ممكن، وذلك بموجب ما اتفقت عليه الأطراف الليبية في باريس في مايو من العام 2018، وفي باليرمو في نوفمبر من العام 2018.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
02:28 PM

"مجموعة السبع" تدعو لوقف المواجهات غرب ليبيا

طالبوا بإتاحة الفرصة للعملية السياسية بقيادة "الأمم المتحدة"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
350

أعرب وزراء خارجية المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الممثل الأعلى لمجموعة دول الاتحاد الأوروبي، عن قلقهم العميق بشأن العمليات العسكرية بقرب العاصمة الليبية "طرابلس".

وحثّوا جميع الأطراف المعنية على وقف العمليات العسكرية حتى تتاح الفرصة للعملية السياسية بقيادة هيئة الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى السلام في ليبيا.

جاء ذلك في بيان مشترك بشأن الوضع في غرب ليبيا، نشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية.

وتضمن البيان تأكيد الدعم الكامل لجهود الأمين العام لهيئة لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثله الخاص غسان سلامة، الهادفة إلى عون الليبيين على طريقهم تجاه إجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية في أسرع وقت ممكن، وذلك بموجب ما اتفقت عليه الأطراف الليبية في باريس في مايو من العام 2018، وفي باليرمو في نوفمبر من العام 2018.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,213
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,485
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,181
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,115

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة