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"هيئة الاتصالات" تعرّف بالاشتراطات لتعريفة استهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية

من بينها وجود رخصة سارية المفعول لتقديم الخدمة

عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ورشة عمل تعريفية بالاشتراطات التنظيمية لتعريفة استهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية، بحضور ممثلين عن وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة مرافق لأنظمة الطاقة الكهربائية، إضافة إلى مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المسجلين لدى الهيئة.


وقدمت "هيئة الاتصالات" أثناء انعقاد الورشة عرضاً تعريفياً شمل اشتراطات تطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية، التي تضمنت وجود رخصة سارية المفعول لتقديم خدمات الحوسبة السحابية أو خدمات مركز البيانات والاستضافة، وفصل التكاليف الخاصة بنشاط الحوسبة السحابية في حسابات مستقلة عن بقية الأنشطة الأخرى التي تزاولها المنشأة، إلى جانب وجود عدادات قياس لاستهلاك الكهرباء مخصصة لنشاط الحوسبة السحابية، وغيرها.

كما جرى خلال الورشة استعراض تصنيف الهيئة لفئات المنشآت العاملة في نشاط الحوسبة السحابية، وتسليط الضوء على أبرز الاشتراطات الفنية لمراكز البيانات والاستضافة، قبل أن تختتم الورشة بتوضيح خطوات تقديم الطلب والحصول على إفادة تحقق اشتراطات تطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء لنشاط الحوسبة السحابية من قبل الهيئة، بالإضافة لاستعراض الجدول الزمني للتعريفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة للمنشآت المستوفية لجميع الاشتراطات التنظيمية.

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"هيئة الاتصالات" تعرّف بالاشتراطات لتعريفة استهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية
سبق

عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ورشة عمل تعريفية بالاشتراطات التنظيمية لتعريفة استهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية، بحضور ممثلين عن وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة مرافق لأنظمة الطاقة الكهربائية، إضافة إلى مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المسجلين لدى الهيئة.


وقدمت "هيئة الاتصالات" أثناء انعقاد الورشة عرضاً تعريفياً شمل اشتراطات تطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية، التي تضمنت وجود رخصة سارية المفعول لتقديم خدمات الحوسبة السحابية أو خدمات مركز البيانات والاستضافة، وفصل التكاليف الخاصة بنشاط الحوسبة السحابية في حسابات مستقلة عن بقية الأنشطة الأخرى التي تزاولها المنشأة، إلى جانب وجود عدادات قياس لاستهلاك الكهرباء مخصصة لنشاط الحوسبة السحابية، وغيرها.

كما جرى خلال الورشة استعراض تصنيف الهيئة لفئات المنشآت العاملة في نشاط الحوسبة السحابية، وتسليط الضوء على أبرز الاشتراطات الفنية لمراكز البيانات والاستضافة، قبل أن تختتم الورشة بتوضيح خطوات تقديم الطلب والحصول على إفادة تحقق اشتراطات تطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء لنشاط الحوسبة السحابية من قبل الهيئة، بالإضافة لاستعراض الجدول الزمني للتعريفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة للمنشآت المستوفية لجميع الاشتراطات التنظيمية.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
06:53 PM

"هيئة الاتصالات" تعرّف بالاشتراطات لتعريفة استهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية

من بينها وجود رخصة سارية المفعول لتقديم الخدمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ورشة عمل تعريفية بالاشتراطات التنظيمية لتعريفة استهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية، بحضور ممثلين عن وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة مرافق لأنظمة الطاقة الكهربائية، إضافة إلى مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المسجلين لدى الهيئة.


وقدمت "هيئة الاتصالات" أثناء انعقاد الورشة عرضاً تعريفياً شمل اشتراطات تطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية، التي تضمنت وجود رخصة سارية المفعول لتقديم خدمات الحوسبة السحابية أو خدمات مركز البيانات والاستضافة، وفصل التكاليف الخاصة بنشاط الحوسبة السحابية في حسابات مستقلة عن بقية الأنشطة الأخرى التي تزاولها المنشأة، إلى جانب وجود عدادات قياس لاستهلاك الكهرباء مخصصة لنشاط الحوسبة السحابية، وغيرها.

كما جرى خلال الورشة استعراض تصنيف الهيئة لفئات المنشآت العاملة في نشاط الحوسبة السحابية، وتسليط الضوء على أبرز الاشتراطات الفنية لمراكز البيانات والاستضافة، قبل أن تختتم الورشة بتوضيح خطوات تقديم الطلب والحصول على إفادة تحقق اشتراطات تطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء لنشاط الحوسبة السحابية من قبل الهيئة، بالإضافة لاستعراض الجدول الزمني للتعريفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة للمنشآت المستوفية لجميع الاشتراطات التنظيمية.

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