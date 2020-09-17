وذكر "نوفاك" أن تعافي الطلب العالمي على النفط يتباطأ، وهو ما يوجب على منتجي النفط، في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، جعل استعادة الإنتاج تدريجية بالتماشي مع تعافي الطلب حتى لا تضطرب السوق، وفقاً لـ "رويترز".

توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (الخميس)، عودة الطلب العالمي على النفط بالكامل في الربع الثاني من 2021.

روسيا تتوقع عودة الطلب الكامل على النفط في 2021 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-17 توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (الخميس)، عودة الطلب العالمي على النفط بالكامل في الربع الثاني من 2021. وذكر "نوفاك" أن تعافي الطلب العالمي على النفط يتباطأ، وهو ما يوجب على منتجي النفط، في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، جعل استعادة الإنتاج تدريجية بالتماشي مع تعافي الطلب حتى لا تضطرب السوق، وفقاً لـ "رويترز".

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 08:51 PM

روسيا تتوقع عودة الطلب الكامل على النفط في 2021 "نوفاك" دعا إلى استعادة الإنتاج بالتدريج





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توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (الخميس)، عودة الطلب العالمي على النفط بالكامل في الربع الثاني من 2021.

وذكر "نوفاك" أن تعافي الطلب العالمي على النفط يتباطأ، وهو ما يوجب على منتجي النفط، في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، جعل استعادة الإنتاج تدريجية بالتماشي مع تعافي الطلب حتى لا تضطرب السوق، وفقاً لـ "رويترز".