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جازان.. 4976 جولة ميدانية ترصد 725 مخالفة لاحترازات كورونا

الأمانة: إغلاق 170 منشأة ومصادرة 4734 كيلو جراماً من المواد غير الصالحة

نفّذت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها الأسبوع الماضي، 4976 جولة رقابية على المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية بمدينة جيزان ومحافظات المنطقة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان؛ أن الجولات شهدت رصد 725 مخالفة، إلى جانب إغلاق 170 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية، ومصادرة 4734 كيلو جراماً من المواد غير الصالحة للاستهلاك، داعياً الجميع إلى عدم التهاون مع المخالفين للتعليمات والإجراءات الاحترازية.

أمانة منطقة جازان

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جازان.. 4976 جولة ميدانية ترصد 725 مخالفة لاحترازات كورونا
سبق

نفّذت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها الأسبوع الماضي، 4976 جولة رقابية على المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية بمدينة جيزان ومحافظات المنطقة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان؛ أن الجولات شهدت رصد 725 مخالفة، إلى جانب إغلاق 170 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية، ومصادرة 4734 كيلو جراماً من المواد غير الصالحة للاستهلاك، داعياً الجميع إلى عدم التهاون مع المخالفين للتعليمات والإجراءات الاحترازية.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
12:46 PM

جازان.. 4976 جولة ميدانية ترصد 725 مخالفة لاحترازات كورونا

الأمانة: إغلاق 170 منشأة ومصادرة 4734 كيلو جراماً من المواد غير الصالحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نفّذت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها الأسبوع الماضي، 4976 جولة رقابية على المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية بمدينة جيزان ومحافظات المنطقة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان؛ أن الجولات شهدت رصد 725 مخالفة، إلى جانب إغلاق 170 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية، ومصادرة 4734 كيلو جراماً من المواد غير الصالحة للاستهلاك، داعياً الجميع إلى عدم التهاون مع المخالفين للتعليمات والإجراءات الاحترازية.

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