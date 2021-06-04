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"الأخضر السعودي" لتأكيد الصدارة أمام المنتخب "اليمني"

خلال مواجهة تجمعهما السبت على ملعب "مرسول بارك"

تترقب الجماهير السعودية مساء السبت مواجهة منتخب بلادها أمام نظيره اليمني في تمام الساعة الـ9:00 على ملعب "مرسول بارك"، ضمن مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية.

المنتخب السعودي يتزعم صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في التصفيات برصيد 11 نقطة، فيما يقبع منتخب اليمن في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.

والتقى المنتخبان في 19 مواجهة، لم يعرف فيها الأخضر السعودي الخسارة؛ إذ فاز في 17 مواجهة، وتعادلا في مباراتين.

وكان المنتخب اليمني قد تعرض لصدمة عقب وفاة مدربه سامي نعاش الذي توفي بعد إصابته بمرض كورونا في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي.

واختتم المنتخب الوطني السعودي مساء اليوم الجمعة، تدريباته على "ملعب مرسول بارك"، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية على منتصف الملعب.

على صعيد متصل، واصل عبدالإله العمري ومحمد البريك تمارينهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

المنتخب السعودي ‬كأس العالم كأس آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأخضر السعودي" لتأكيد الصدارة أمام المنتخب "اليمني"
سبق

تترقب الجماهير السعودية مساء السبت مواجهة منتخب بلادها أمام نظيره اليمني في تمام الساعة الـ9:00 على ملعب "مرسول بارك"، ضمن مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية.

المنتخب السعودي يتزعم صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في التصفيات برصيد 11 نقطة، فيما يقبع منتخب اليمن في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.

والتقى المنتخبان في 19 مواجهة، لم يعرف فيها الأخضر السعودي الخسارة؛ إذ فاز في 17 مواجهة، وتعادلا في مباراتين.

وكان المنتخب اليمني قد تعرض لصدمة عقب وفاة مدربه سامي نعاش الذي توفي بعد إصابته بمرض كورونا في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي.

واختتم المنتخب الوطني السعودي مساء اليوم الجمعة، تدريباته على "ملعب مرسول بارك"، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية على منتصف الملعب.

على صعيد متصل، واصل عبدالإله العمري ومحمد البريك تمارينهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
09:34 PM
اخر تعديل
05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442
02:17 AM

"الأخضر السعودي" لتأكيد الصدارة أمام المنتخب "اليمني"

خلال مواجهة تجمعهما السبت على ملعب "مرسول بارك"

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
2,397

تترقب الجماهير السعودية مساء السبت مواجهة منتخب بلادها أمام نظيره اليمني في تمام الساعة الـ9:00 على ملعب "مرسول بارك"، ضمن مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية.

المنتخب السعودي يتزعم صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في التصفيات برصيد 11 نقطة، فيما يقبع منتخب اليمن في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.

والتقى المنتخبان في 19 مواجهة، لم يعرف فيها الأخضر السعودي الخسارة؛ إذ فاز في 17 مواجهة، وتعادلا في مباراتين.

وكان المنتخب اليمني قد تعرض لصدمة عقب وفاة مدربه سامي نعاش الذي توفي بعد إصابته بمرض كورونا في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي.

واختتم المنتخب الوطني السعودي مساء اليوم الجمعة، تدريباته على "ملعب مرسول بارك"، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية على منتصف الملعب.

على صعيد متصل، واصل عبدالإله العمري ومحمد البريك تمارينهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

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