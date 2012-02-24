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"الشمري" يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الـ 14

رفع المهندس سامي بن محمد الشمري الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وعبّر المهندس سامي الشمري عن اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم الوطن وتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

كما قدم شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمه المستمر وثقته، سائلاً الله أن يوفقه للعمل بما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

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"الشمري" يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الـ 14
سبق

رفع المهندس سامي بن محمد الشمري الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وعبّر المهندس سامي الشمري عن اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم الوطن وتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

كما قدم شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمه المستمر وثقته، سائلاً الله أن يوفقه للعمل بما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
11:57 PM

"الشمري" يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الـ 14

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع المهندس سامي بن محمد الشمري الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وعبّر المهندس سامي الشمري عن اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم الوطن وتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

كما قدم شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمه المستمر وثقته، سائلاً الله أن يوفقه للعمل بما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

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