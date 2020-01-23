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وقَفَا يشاهدان حادثًا على الطريق.. ما حدث لكويتي وخليجي كان مروعًا

برغم التحذيرات المتكررة من "التجمهر" لمشاهدة حوادث الطرق؛ لكن كويتيًّا وخليجيًّا وَقَفَا يشاهدان حادث تصادم وقع على طريق الفحيحيل بالكويت؛ مما أدى إلى مصرعهما دهسًا.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بالكويت، أن مركز القرين للإطفاء، تعامل فجر اليوم الأحد، مع حادث تصادم وقع على طريق الفحيحيل مقابل منطقة المسايل، أدى لانحشار أحد الأشخاص، وقام رجال الإطفاء بإخراجه وتسليمه للطوارئ الطبية.

وأوضحت الإدارة أن هناك مركبة دهست شخصين من المتجمهرين (كويتيًّا وخليجيًّا) أثناء وقوفهما للاطلاع على الحادث؛ مما تسبب في وفاتهما في الحال.

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وقَفَا يشاهدان حادثًا على الطريق.. ما حدث لكويتي وخليجي كان مروعًا
سبق

برغم التحذيرات المتكررة من "التجمهر" لمشاهدة حوادث الطرق؛ لكن كويتيًّا وخليجيًّا وَقَفَا يشاهدان حادث تصادم وقع على طريق الفحيحيل بالكويت؛ مما أدى إلى مصرعهما دهسًا.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بالكويت، أن مركز القرين للإطفاء، تعامل فجر اليوم الأحد، مع حادث تصادم وقع على طريق الفحيحيل مقابل منطقة المسايل، أدى لانحشار أحد الأشخاص، وقام رجال الإطفاء بإخراجه وتسليمه للطوارئ الطبية.

وأوضحت الإدارة أن هناك مركبة دهست شخصين من المتجمهرين (كويتيًّا وخليجيًّا) أثناء وقوفهما للاطلاع على الحادث؛ مما تسبب في وفاتهما في الحال.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
12:28 PM

وقَفَا يشاهدان حادثًا على الطريق.. ما حدث لكويتي وخليجي كان مروعًا

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
7,101

برغم التحذيرات المتكررة من "التجمهر" لمشاهدة حوادث الطرق؛ لكن كويتيًّا وخليجيًّا وَقَفَا يشاهدان حادث تصادم وقع على طريق الفحيحيل بالكويت؛ مما أدى إلى مصرعهما دهسًا.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بالكويت، أن مركز القرين للإطفاء، تعامل فجر اليوم الأحد، مع حادث تصادم وقع على طريق الفحيحيل مقابل منطقة المسايل، أدى لانحشار أحد الأشخاص، وقام رجال الإطفاء بإخراجه وتسليمه للطوارئ الطبية.

وأوضحت الإدارة أن هناك مركبة دهست شخصين من المتجمهرين (كويتيًّا وخليجيًّا) أثناء وقوفهما للاطلاع على الحادث؛ مما تسبب في وفاتهما في الحال.

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