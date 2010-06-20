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بالفيديو .. قيادة القوات المشتركة للتحالف تعرض لقطات لتدمير وإسقاط طائرات الميليشيا الحوثية

كانت موجَّهة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة

عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف قد أكدت اليوم اعتراض ما مجموعه ١١ طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مشيرة إلى أن المحاولات العدائية كافة للميليشيا تم اعتراضها وتدميرها. (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. قيادة القوات المشتركة للتحالف تعرض لقطات لتدمير وإسقاط طائرات الميليشيا الحوثية
سبق

عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف قد أكدت اليوم اعتراض ما مجموعه ١١ طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مشيرة إلى أن المحاولات العدائية كافة للميليشيا تم اعتراضها وتدميرها. (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
10:32 PM
اخر تعديل
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
07:54 AM

بالفيديو .. قيادة القوات المشتركة للتحالف تعرض لقطات لتدمير وإسقاط طائرات الميليشيا الحوثية

كانت موجَّهة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,980

عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف قد أكدت اليوم اعتراض ما مجموعه ١١ طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مشيرة إلى أن المحاولات العدائية كافة للميليشيا تم اعتراضها وتدميرها. (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

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