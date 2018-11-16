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الجيش اليمني يقتل ويصيب 33 من الانقلابيين الحوثيين

القوات أحرزت تقدماً ميدانياً في شمالي محافظة "الضالع"

قُتل وأصيب 37 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من قِبَل إيران، خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مدينة "دمت" شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية: المواجهات نشبت عقب محاولة المليشيا التسلل باتجاه مواقع محررة في قرى الحقب وبيت اليزيدي جنوب غربي المدينة.

وأضافت المصادر: قوات الجيش أفشلت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار.

وأسفرت المعارك -وفقاً للمصادر- عن مصرع 25 من عناصر المليشيا، وجرح 12 آخرين، وأسر ثمانية، إضافة إلى تدمير دبابة تابعة للانقلابيين الحوثيين.

وفي المنطقة ذاتها، أعلن الجيش اليمني، استعادته مواقع جديدة في جنوب المدينة عقب هجوم واسع على مواقع الحوثيين.

وقال مصدر عسكري: وحدات من الجيش تابعة للواء "83 مدفعية" واللواء "الرابع احتياط" مدعومة بالقوات الخاصة والشرطة العسكرية والحزام الأمني؛ شنت هجوماً واسعاً ومفاجئاً اليوم على مواقع المليشيا الحوثية جنوب "دمت"، وتمكنت من السيطرة على مواقع وتباب جديدة، ولا يزال الزحف مستمراً.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من استعادة كامل المواقع المطلة على مدينة "دمت"، وفرض حصار على مليشيا الحوثي الانقلابية بحصن الحقب شمال محافظة الضالع.

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الجيش اليمني يقتل ويصيب 33 من الانقلابيين الحوثيين
سبق

قُتل وأصيب 37 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من قِبَل إيران، خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مدينة "دمت" شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية: المواجهات نشبت عقب محاولة المليشيا التسلل باتجاه مواقع محررة في قرى الحقب وبيت اليزيدي جنوب غربي المدينة.

وأضافت المصادر: قوات الجيش أفشلت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار.

وأسفرت المعارك -وفقاً للمصادر- عن مصرع 25 من عناصر المليشيا، وجرح 12 آخرين، وأسر ثمانية، إضافة إلى تدمير دبابة تابعة للانقلابيين الحوثيين.

وفي المنطقة ذاتها، أعلن الجيش اليمني، استعادته مواقع جديدة في جنوب المدينة عقب هجوم واسع على مواقع الحوثيين.

وقال مصدر عسكري: وحدات من الجيش تابعة للواء "83 مدفعية" واللواء "الرابع احتياط" مدعومة بالقوات الخاصة والشرطة العسكرية والحزام الأمني؛ شنت هجوماً واسعاً ومفاجئاً اليوم على مواقع المليشيا الحوثية جنوب "دمت"، وتمكنت من السيطرة على مواقع وتباب جديدة، ولا يزال الزحف مستمراً.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من استعادة كامل المواقع المطلة على مدينة "دمت"، وفرض حصار على مليشيا الحوثي الانقلابية بحصن الحقب شمال محافظة الضالع.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
04:53 PM

الجيش اليمني يقتل ويصيب 33 من الانقلابيين الحوثيين

القوات أحرزت تقدماً ميدانياً في شمالي محافظة "الضالع"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قُتل وأصيب 37 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من قِبَل إيران، خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مدينة "دمت" شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية: المواجهات نشبت عقب محاولة المليشيا التسلل باتجاه مواقع محررة في قرى الحقب وبيت اليزيدي جنوب غربي المدينة.

وأضافت المصادر: قوات الجيش أفشلت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار.

وأسفرت المعارك -وفقاً للمصادر- عن مصرع 25 من عناصر المليشيا، وجرح 12 آخرين، وأسر ثمانية، إضافة إلى تدمير دبابة تابعة للانقلابيين الحوثيين.

وفي المنطقة ذاتها، أعلن الجيش اليمني، استعادته مواقع جديدة في جنوب المدينة عقب هجوم واسع على مواقع الحوثيين.

وقال مصدر عسكري: وحدات من الجيش تابعة للواء "83 مدفعية" واللواء "الرابع احتياط" مدعومة بالقوات الخاصة والشرطة العسكرية والحزام الأمني؛ شنت هجوماً واسعاً ومفاجئاً اليوم على مواقع المليشيا الحوثية جنوب "دمت"، وتمكنت من السيطرة على مواقع وتباب جديدة، ولا يزال الزحف مستمراً.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من استعادة كامل المواقع المطلة على مدينة "دمت"، وفرض حصار على مليشيا الحوثي الانقلابية بحصن الحقب شمال محافظة الضالع.

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