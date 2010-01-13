مؤشر السوق السعودي يتجاوز مستوى 12000 نقطة للمرة الأولى منذ 15 عامًا

بدعم من قطاعي البنوك ثم المواد الأساسية.. وعقب ارتفاع "برنت" لـ84 دولاراً

ارتفعت الأسهم السعودية خلال مطلع تعاملات جلسة اليوم الخميس بنحو 0.3 في المائة، ليتجاوز المؤشر العام مستوى 12000 نقطة للمرة الأولى منذ يوليو 2006.

ويأتي ذلك بدعم من قطاعي البنوك ثم المواد الأساسية، حيث صعد سهم مصرف الراجحي 0.3 في المائة ونحو 1 في المائة للبنك الأهلي السعودي.

وأمس كان قد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 113.53 نقطة، ليقفل عند مستوى 11957.08 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 193 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 60 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس مرتفعًا 85.80 نقطة، ليقفل عند مستوى 26229.39 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 278 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1 مليون و440 ألف سهم، تقاسمتها 8740 صفقة.

وارتفعت الأربعاء أسعار النفط، فوق مستوى 84 دولارًا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 10 نوفمبر الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.12% إلى 83.82 دولارًا للبرميل، وقبل ذلك سجلت عقود الخام العالمي قراءة عند مستوى 84.01 دولارًا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 10 نوفمبر 2021.