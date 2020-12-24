النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض.. "عبد العزيز بن طلال" يدشن النسخة الثانية من معرض "طلال تاريخ تقرأه الأجيال"

يحمل هذا العام شعار "الفكر والتنمية 2021"

دشن رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز، بمقر البرنامج في الرياض اليوم، النسخة الثانية من معرض "طلال تاريخ تقرأه الأجيال" الذي يحمل هذا العام شعار "الفكر والتنمية 2021".

ويستعرض البرنامج تاريخ صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز، ويركز في هذه الدورة على فكره التنموي وأعماله الإنسانية - رحمه الله -.

وأكد سمو الأمير عبد العزيز بن طلال المشرف العام على المعرض أن المعرض دُشّن بالتزامن مع ذكرى وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز -رحمه الله- ويأتي هذا العام تحت عنوان "فكر وتنمية 2021”، لإظهار الجانب التنموي والإنساني للأمير طلال، ودوره الريادي كواحد من أبرز قيادات العمل الإنساني دوليًا، إلى جانب تعريف المجتمع -بشرائحه كافة- بهذه الشخصية الرؤيوية الاستثنائية.

وأوضح سموه أن الزائر سيحظى بتجربة التعرف على تاريخ الأمير طلال منذ ولادته ونشأته العلمية، وحتى حياته العملية في خدمة الوطن، بينما سيكون جناح جهوده كقيادي ومفكر ولاعب مهم على المسرح الدولي تنمويًا وإنسانيًا؛ الأكثر ثراء هذا العام، لافتًا إلى أن ما قدّمه الأمير طلال بوصفه مساعدًا للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثًا ساميًا لمنظمة اليونيسف يعدّ فصلًا مهمًا ويستحق أن يروى ليُلهم الأجيال الحالية ويحفز الشغوفين بالعمل الإنساني محليًا ودوليًا.

وبيّن سمو الأمير عبد العزيز بن طلال أن تأسيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجنفد" ومنظماته الشقيقة التي تقدم قيمة مضافة مهمة منذ أربعين عامًا؛ يعدّ بصمة مهمة في تاريخ مؤسسها الأمير طلال؛ لذا خُصص جزء رئيس في المعرض لتعريف الزائر بـ"أجفند" وأثره التنموي بالأرقام والإحصاءات على مستوى الوطن العربي وبعض دول العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط".

يذكر أن المعرض صُمم وأخرج بأفكار مبتكرة توظف تقنيات حديثة تقرب الزائر أكثر لتاريخ الأمير طلال، وتبين استمرار أثره، في حين يتيح المعرض الحضور بالتسجيل إلكترونيًا، وفق أعداد تتماشى مع تعليمات وزارة الصحة بضرورة اتخاذ الاحتياطات الصحية وبروتوكولات التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا، ويمكن للراغبين التسجيل عبر الرابط:

https://e-ticket.app/e/1175/maard-sahb-alsmo.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض.. "عبد العزيز بن طلال" يدشن النسخة الثانية من معرض "طلال تاريخ تقرأه الأجيال"
سبق

دشن رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز، بمقر البرنامج في الرياض اليوم، النسخة الثانية من معرض "طلال تاريخ تقرأه الأجيال" الذي يحمل هذا العام شعار "الفكر والتنمية 2021".

ويستعرض البرنامج تاريخ صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز، ويركز في هذه الدورة على فكره التنموي وأعماله الإنسانية - رحمه الله -.

وأكد سمو الأمير عبد العزيز بن طلال المشرف العام على المعرض أن المعرض دُشّن بالتزامن مع ذكرى وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز -رحمه الله- ويأتي هذا العام تحت عنوان "فكر وتنمية 2021”، لإظهار الجانب التنموي والإنساني للأمير طلال، ودوره الريادي كواحد من أبرز قيادات العمل الإنساني دوليًا، إلى جانب تعريف المجتمع -بشرائحه كافة- بهذه الشخصية الرؤيوية الاستثنائية.

وأوضح سموه أن الزائر سيحظى بتجربة التعرف على تاريخ الأمير طلال منذ ولادته ونشأته العلمية، وحتى حياته العملية في خدمة الوطن، بينما سيكون جناح جهوده كقيادي ومفكر ولاعب مهم على المسرح الدولي تنمويًا وإنسانيًا؛ الأكثر ثراء هذا العام، لافتًا إلى أن ما قدّمه الأمير طلال بوصفه مساعدًا للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثًا ساميًا لمنظمة اليونيسف يعدّ فصلًا مهمًا ويستحق أن يروى ليُلهم الأجيال الحالية ويحفز الشغوفين بالعمل الإنساني محليًا ودوليًا.

وبيّن سمو الأمير عبد العزيز بن طلال أن تأسيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجنفد" ومنظماته الشقيقة التي تقدم قيمة مضافة مهمة منذ أربعين عامًا؛ يعدّ بصمة مهمة في تاريخ مؤسسها الأمير طلال؛ لذا خُصص جزء رئيس في المعرض لتعريف الزائر بـ"أجفند" وأثره التنموي بالأرقام والإحصاءات على مستوى الوطن العربي وبعض دول العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط".

يذكر أن المعرض صُمم وأخرج بأفكار مبتكرة توظف تقنيات حديثة تقرب الزائر أكثر لتاريخ الأمير طلال، وتبين استمرار أثره، في حين يتيح المعرض الحضور بالتسجيل إلكترونيًا، وفق أعداد تتماشى مع تعليمات وزارة الصحة بضرورة اتخاذ الاحتياطات الصحية وبروتوكولات التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا، ويمكن للراغبين التسجيل عبر الرابط:

https://e-ticket.app/e/1175/maard-sahb-alsmo.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
07:36 PM

الرياض.. "عبد العزيز بن طلال" يدشن النسخة الثانية من معرض "طلال تاريخ تقرأه الأجيال"

يحمل هذا العام شعار "الفكر والتنمية 2021"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
3,016

دشن رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز، بمقر البرنامج في الرياض اليوم، النسخة الثانية من معرض "طلال تاريخ تقرأه الأجيال" الذي يحمل هذا العام شعار "الفكر والتنمية 2021".

ويستعرض البرنامج تاريخ صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز، ويركز في هذه الدورة على فكره التنموي وأعماله الإنسانية - رحمه الله -.

وأكد سمو الأمير عبد العزيز بن طلال المشرف العام على المعرض أن المعرض دُشّن بالتزامن مع ذكرى وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز -رحمه الله- ويأتي هذا العام تحت عنوان "فكر وتنمية 2021”، لإظهار الجانب التنموي والإنساني للأمير طلال، ودوره الريادي كواحد من أبرز قيادات العمل الإنساني دوليًا، إلى جانب تعريف المجتمع -بشرائحه كافة- بهذه الشخصية الرؤيوية الاستثنائية.

وأوضح سموه أن الزائر سيحظى بتجربة التعرف على تاريخ الأمير طلال منذ ولادته ونشأته العلمية، وحتى حياته العملية في خدمة الوطن، بينما سيكون جناح جهوده كقيادي ومفكر ولاعب مهم على المسرح الدولي تنمويًا وإنسانيًا؛ الأكثر ثراء هذا العام، لافتًا إلى أن ما قدّمه الأمير طلال بوصفه مساعدًا للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثًا ساميًا لمنظمة اليونيسف يعدّ فصلًا مهمًا ويستحق أن يروى ليُلهم الأجيال الحالية ويحفز الشغوفين بالعمل الإنساني محليًا ودوليًا.

وبيّن سمو الأمير عبد العزيز بن طلال أن تأسيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجنفد" ومنظماته الشقيقة التي تقدم قيمة مضافة مهمة منذ أربعين عامًا؛ يعدّ بصمة مهمة في تاريخ مؤسسها الأمير طلال؛ لذا خُصص جزء رئيس في المعرض لتعريف الزائر بـ"أجفند" وأثره التنموي بالأرقام والإحصاءات على مستوى الوطن العربي وبعض دول العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط".

يذكر أن المعرض صُمم وأخرج بأفكار مبتكرة توظف تقنيات حديثة تقرب الزائر أكثر لتاريخ الأمير طلال، وتبين استمرار أثره، في حين يتيح المعرض الحضور بالتسجيل إلكترونيًا، وفق أعداد تتماشى مع تعليمات وزارة الصحة بضرورة اتخاذ الاحتياطات الصحية وبروتوكولات التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا، ويمكن للراغبين التسجيل عبر الرابط:

https://e-ticket.app/e/1175/maard-sahb-alsmo.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,839
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,946
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,562
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,480

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة