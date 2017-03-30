" العفالق" يشكر القيادة الرشيدة على السماح بعودة الجماهير للمدرجات

رفع رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين المهندس عبد العزيز العفالق الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لقطاع الرياضة وذلك بعد صدور القرار الاستثنائي بفتح المدرجات للجماهير الحاصلة على لقاح فيروس كورونا لحضور مباراة المنتخب الوطني السعودي أمام شقيقه الفلسطيني غدًا وفتح المدرجات للجماهير المحصنة باللقاح ابتداءً من الخامس من شوال للعام الحالي.

وثمّن رئيس الرابطة الجهود المبذولة من جانب وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل والتي أثمرت عن صدور هذا القرار.

وأكد رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين حرصه على ثقته بوعي الجماهير الرياضية وحرصهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع الأنظمة، وتقديم صورة تعكس انضباطهم ورقيّهم لتعود الحياة من جديد لملاعبنا الرياضية التي افتقدتهم منذ نحو عام.