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هدف لاعب النصر "تاليسكا" الأجمل.. في الجولة 13 من دوري المحترفين

حصل الهدف الثاني للاعب الفريق الكروي الأول لنادي النصر، البرازيلي "تاليسكا" بمرمى الأهلي، على جائزة أجمل هدف في الجولة 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بحسب استطلاع الجماهير.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "بمشاركة (19,022) صوتًا.. هدف أندرسون تاليسكا لاعب النصر يفوز بأجمل هدف في الجولة 13".

وحصل هدف النجم البرازيلي على الغالبية العظمى من الأصوات بمجموع وصل إلى 57،6% من أصوات المشاركين في الاستفتاء متقدماً على هدف التونسي سعد بقير لاعب أبها بمرمى الهلال، والذي حل ثانياً بـ28،4% من الأصوات، فيما حل هدف المحترف البرازيلي بصفوف التعاون ليفانور بمرمى الفيحاء على المرتبة الثالثة بنسبة 14٪ من الأصوات.


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هدف لاعب النصر "تاليسكا" الأجمل.. في الجولة 13 من دوري المحترفين
سبق

حصل الهدف الثاني للاعب الفريق الكروي الأول لنادي النصر، البرازيلي "تاليسكا" بمرمى الأهلي، على جائزة أجمل هدف في الجولة 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بحسب استطلاع الجماهير.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "بمشاركة (19,022) صوتًا.. هدف أندرسون تاليسكا لاعب النصر يفوز بأجمل هدف في الجولة 13".

وحصل هدف النجم البرازيلي على الغالبية العظمى من الأصوات بمجموع وصل إلى 57،6% من أصوات المشاركين في الاستفتاء متقدماً على هدف التونسي سعد بقير لاعب أبها بمرمى الهلال، والذي حل ثانياً بـ28،4% من الأصوات، فيما حل هدف المحترف البرازيلي بصفوف التعاون ليفانور بمرمى الفيحاء على المرتبة الثالثة بنسبة 14٪ من الأصوات.


30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
08:03 PM

هدف لاعب النصر "تاليسكا" الأجمل.. في الجولة 13 من دوري المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل الهدف الثاني للاعب الفريق الكروي الأول لنادي النصر، البرازيلي "تاليسكا" بمرمى الأهلي، على جائزة أجمل هدف في الجولة 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بحسب استطلاع الجماهير.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "بمشاركة (19,022) صوتًا.. هدف أندرسون تاليسكا لاعب النصر يفوز بأجمل هدف في الجولة 13".

وحصل هدف النجم البرازيلي على الغالبية العظمى من الأصوات بمجموع وصل إلى 57،6% من أصوات المشاركين في الاستفتاء متقدماً على هدف التونسي سعد بقير لاعب أبها بمرمى الهلال، والذي حل ثانياً بـ28،4% من الأصوات، فيما حل هدف المحترف البرازيلي بصفوف التعاون ليفانور بمرمى الفيحاء على المرتبة الثالثة بنسبة 14٪ من الأصوات.


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