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مكة.. "بلدية المعابدة" تزيل 85 مظلة مخالفة بالتعاون مع المرور والضبط الإداري

بوادي جليل وجبل النور.. و"الشنبري": ضمن جهود تحسين المشهد البصري

أزالت بلدية المعابدة بمكة المكرمة، صباح اليوم، وبالتعاون مع مرور العاصمة المقدسة والضبط الإداري، 85 مظلة مخالفة في حي جبل النور وحي وادي جليل ضمن نطاق البلدية.

وقال رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري لـ"سبق": إن البلدية تستكمل حملتها على المظلات المخالفة خارج حدود الملكية، وسَبَق أن أزالت قبل أسبوعين 45 مظلة مخالفة بحي الغسالة.

ولفت المهندس "الشنبري" إلى أن البلدية ستواصل حملاتها لتحسين المشهد البصري؛ داعيًا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بإزالة المظلات المخالفة من قبلهم.

بلدية المعابدة مكة المكرمة

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مكة.. "بلدية المعابدة" تزيل 85 مظلة مخالفة بالتعاون مع المرور والضبط الإداري
سبق

أزالت بلدية المعابدة بمكة المكرمة، صباح اليوم، وبالتعاون مع مرور العاصمة المقدسة والضبط الإداري، 85 مظلة مخالفة في حي جبل النور وحي وادي جليل ضمن نطاق البلدية.

وقال رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري لـ"سبق": إن البلدية تستكمل حملتها على المظلات المخالفة خارج حدود الملكية، وسَبَق أن أزالت قبل أسبوعين 45 مظلة مخالفة بحي الغسالة.

ولفت المهندس "الشنبري" إلى أن البلدية ستواصل حملاتها لتحسين المشهد البصري؛ داعيًا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بإزالة المظلات المخالفة من قبلهم.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
01:38 PM

مكة.. "بلدية المعابدة" تزيل 85 مظلة مخالفة بالتعاون مع المرور والضبط الإداري

بوادي جليل وجبل النور.. و"الشنبري": ضمن جهود تحسين المشهد البصري

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أزالت بلدية المعابدة بمكة المكرمة، صباح اليوم، وبالتعاون مع مرور العاصمة المقدسة والضبط الإداري، 85 مظلة مخالفة في حي جبل النور وحي وادي جليل ضمن نطاق البلدية.

وقال رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري لـ"سبق": إن البلدية تستكمل حملتها على المظلات المخالفة خارج حدود الملكية، وسَبَق أن أزالت قبل أسبوعين 45 مظلة مخالفة بحي الغسالة.

ولفت المهندس "الشنبري" إلى أن البلدية ستواصل حملاتها لتحسين المشهد البصري؛ داعيًا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بإزالة المظلات المخالفة من قبلهم.

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