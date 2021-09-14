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فايز المالكي سفيراً لجمعية رعاية الأيتام بـ"تبوك"

أعرب عن سعادته بالمساهمة في دعم هذه الفئة الغالية

أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك اختيار الفنان فايز المالكي ليكون سفيراً للجمعية، والتعريف بها في الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والأوساط الإعلامية.

وكان "المالكي" قد أبدى موافقته بتمثيل الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام، وقد تلقى خطاباً من رئيس مجلس إدارة الجمعية طلال بن خالد الفقير ثمن من خلاله موافقته على الانضمام لسفراء الجمعية وتمثيلها كسفير للجمعية لما يتمتع به الفنان فايز المالكي من جماهيرية كبيرة، وله جهود واسعة في العمل الخيري، منوهاً بأن انضمام "المالكي" للجمعية، سيكون له بالغ الأثر الإيجابي على أعمالها، وسيعود على المستفيدين بالنفع بإذن الله، سائلاً الله له التوفيق والسداد.

من جهته أعرب فايز المالكي عن سعادته بالانضمام لدعم فئة الأيتام بالمنطقة، معتبراً أن جهود الجمعية وتواصلها الحثيث لمساعدة الأيتام وتسهيل العقبات أمامهم أمر عظيم وإنساني، وشرف كبير لكل من يعمل أو يساهم في هذا المجال.

وقدم شكره لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان راعي العمل الخيري الأول في منطقة تبوك ولرئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في تبوك وإدارتها ومنسوبيها على هذه الثقة والتشريف باختياره سفيراً للجمعية.

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فايز المالكي سفيراً لجمعية رعاية الأيتام بـ"تبوك"
سبق

أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك اختيار الفنان فايز المالكي ليكون سفيراً للجمعية، والتعريف بها في الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والأوساط الإعلامية.

وكان "المالكي" قد أبدى موافقته بتمثيل الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام، وقد تلقى خطاباً من رئيس مجلس إدارة الجمعية طلال بن خالد الفقير ثمن من خلاله موافقته على الانضمام لسفراء الجمعية وتمثيلها كسفير للجمعية لما يتمتع به الفنان فايز المالكي من جماهيرية كبيرة، وله جهود واسعة في العمل الخيري، منوهاً بأن انضمام "المالكي" للجمعية، سيكون له بالغ الأثر الإيجابي على أعمالها، وسيعود على المستفيدين بالنفع بإذن الله، سائلاً الله له التوفيق والسداد.

من جهته أعرب فايز المالكي عن سعادته بالانضمام لدعم فئة الأيتام بالمنطقة، معتبراً أن جهود الجمعية وتواصلها الحثيث لمساعدة الأيتام وتسهيل العقبات أمامهم أمر عظيم وإنساني، وشرف كبير لكل من يعمل أو يساهم في هذا المجال.

وقدم شكره لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان راعي العمل الخيري الأول في منطقة تبوك ولرئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في تبوك وإدارتها ومنسوبيها على هذه الثقة والتشريف باختياره سفيراً للجمعية.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
12:15 AM

فايز المالكي سفيراً لجمعية رعاية الأيتام بـ"تبوك"

أعرب عن سعادته بالمساهمة في دعم هذه الفئة الغالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك اختيار الفنان فايز المالكي ليكون سفيراً للجمعية، والتعريف بها في الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والأوساط الإعلامية.

وكان "المالكي" قد أبدى موافقته بتمثيل الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام، وقد تلقى خطاباً من رئيس مجلس إدارة الجمعية طلال بن خالد الفقير ثمن من خلاله موافقته على الانضمام لسفراء الجمعية وتمثيلها كسفير للجمعية لما يتمتع به الفنان فايز المالكي من جماهيرية كبيرة، وله جهود واسعة في العمل الخيري، منوهاً بأن انضمام "المالكي" للجمعية، سيكون له بالغ الأثر الإيجابي على أعمالها، وسيعود على المستفيدين بالنفع بإذن الله، سائلاً الله له التوفيق والسداد.

من جهته أعرب فايز المالكي عن سعادته بالانضمام لدعم فئة الأيتام بالمنطقة، معتبراً أن جهود الجمعية وتواصلها الحثيث لمساعدة الأيتام وتسهيل العقبات أمامهم أمر عظيم وإنساني، وشرف كبير لكل من يعمل أو يساهم في هذا المجال.

وقدم شكره لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان راعي العمل الخيري الأول في منطقة تبوك ولرئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في تبوك وإدارتها ومنسوبيها على هذه الثقة والتشريف باختياره سفيراً للجمعية.

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