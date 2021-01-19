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وزير الإعلام اليمني يحذر من غسل عقول الأطفال بالطقوس الخمينية

أكد أن مليشيا الحوثي جماعة إرهابية تقوم بتدمير ممنهج لحاضر ومستقبل بلاده

جدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني التحذير من تبعات ممارسات المليشيا الحوثية المدعومة من إيران على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وقيم التنوع والتعايش المذهبي بين اليمنيين.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم أن مشاهد التلقين الطائفي الذي تمارسه مليشيا الحوثي للأطفال في مناطق سيطرتها تأتي ضمن مخططها لمسخ هوية اليمنيين ونشر الطقوس الخمينية الدخيلة، وتجريف العملية التعليمية وتحويل قاعات الدراسة إلى أوكار لتفخيخ عقول الأطفال ومعامل لإنتاج المتطرفين والإرهابيين.

وأشار الوزير "الإرياني" إلى التهديد الذي تمثلهُ تنشئة جيل كامل على الأفكار الإرهابية المتطرفة وتحويلهم إلى قنبلة موقوتة تهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم.

ووجّه "الإرياني" السؤال للمعترضين على قرار تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية عن موقفهم مما تقوم به المليشيا الحوثية من تدمير ممنهج لحاضر ومستقبل اليمنيين، ودورهم في وقف هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق ملايين الأطفال، وتسخيرهم قرابين لتنفيذ الأجندة الإيرانية.

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وزير الإعلام اليمني يحذر من غسل عقول الأطفال بالطقوس الخمينية
سبق

جدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني التحذير من تبعات ممارسات المليشيا الحوثية المدعومة من إيران على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وقيم التنوع والتعايش المذهبي بين اليمنيين.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم أن مشاهد التلقين الطائفي الذي تمارسه مليشيا الحوثي للأطفال في مناطق سيطرتها تأتي ضمن مخططها لمسخ هوية اليمنيين ونشر الطقوس الخمينية الدخيلة، وتجريف العملية التعليمية وتحويل قاعات الدراسة إلى أوكار لتفخيخ عقول الأطفال ومعامل لإنتاج المتطرفين والإرهابيين.

وأشار الوزير "الإرياني" إلى التهديد الذي تمثلهُ تنشئة جيل كامل على الأفكار الإرهابية المتطرفة وتحويلهم إلى قنبلة موقوتة تهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم.

ووجّه "الإرياني" السؤال للمعترضين على قرار تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية عن موقفهم مما تقوم به المليشيا الحوثية من تدمير ممنهج لحاضر ومستقبل اليمنيين، ودورهم في وقف هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق ملايين الأطفال، وتسخيرهم قرابين لتنفيذ الأجندة الإيرانية.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
06:39 PM

وزير الإعلام اليمني يحذر من غسل عقول الأطفال بالطقوس الخمينية

أكد أن مليشيا الحوثي جماعة إرهابية تقوم بتدمير ممنهج لحاضر ومستقبل بلاده

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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جدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني التحذير من تبعات ممارسات المليشيا الحوثية المدعومة من إيران على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وقيم التنوع والتعايش المذهبي بين اليمنيين.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم أن مشاهد التلقين الطائفي الذي تمارسه مليشيا الحوثي للأطفال في مناطق سيطرتها تأتي ضمن مخططها لمسخ هوية اليمنيين ونشر الطقوس الخمينية الدخيلة، وتجريف العملية التعليمية وتحويل قاعات الدراسة إلى أوكار لتفخيخ عقول الأطفال ومعامل لإنتاج المتطرفين والإرهابيين.

وأشار الوزير "الإرياني" إلى التهديد الذي تمثلهُ تنشئة جيل كامل على الأفكار الإرهابية المتطرفة وتحويلهم إلى قنبلة موقوتة تهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم.

ووجّه "الإرياني" السؤال للمعترضين على قرار تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية عن موقفهم مما تقوم به المليشيا الحوثية من تدمير ممنهج لحاضر ومستقبل اليمنيين، ودورهم في وقف هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق ملايين الأطفال، وتسخيرهم قرابين لتنفيذ الأجندة الإيرانية.

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