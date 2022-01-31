ليس طرفاً في الدعوى.. مواطن يُفاجأ بخصم من حسابه تنفيذاً لحكم "نفقة"

خطأ برقم السجل.. طالب باسترداد المبلغ ومحاسبة المتسبّب في الضرر

كشف مواطن تفاصيل تعرُّضه لواقعة غريبة تسبّبت في الخصم من حسابه الخاص إثر حدوث خطأ في رقم السجل المدني له مع شخصٍ صدر ضدّه أمرٌ تنفيذي من إحدى المحاكم.

وأوضح المواطن سعد العنزي؛ لـ "سبق"، أنه فُوجئ بخصم 500 ريال من حسابه الخاص، تنفيذاً لأمرٍ قضائي "نفقة"، وهو ليس أحد أطراف الدعوى، وليست له علاقة بأطرافها ولا يعرف أيّ أحد منهم.

وأشار "العنزي"، إلى أن الخطأ يعود لوضع رقم سجله المدني بدلاً من رقم سجل المنفّذ ضدّه، مطالباً بإيقاف أمر التنفيذ فوراً وإعادة المبلغ المستقطع إلى حسابه الخاص، ومحاسبة المتسبّب في إلحاق الضرر به.

من جانبها، تواصلت "سبق"، الأربعاء الماضي، مع المتحدث الرسمي لوزارة العدل؛ للاستفسار حول هذه المشكلة والوقوف على ملابساتها وعرض مطالبات المواطن، دون رد، إلا أن أحد المسؤولين بالوزارة طلب رقم المتضرر وتمّ تزويده به وإرسال التفاصيل كافة من قِبل المتضرّر ولم تحل المشكلة حتى الآن.