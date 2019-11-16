بهدف بصاص.. الأهلي يتغلب على الفيحاء وديًّا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره الفيحاء بهدف دون رد، وذلك في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على ملعب نادي الأهلي بجدة.

سجَّل هدف الأهلي الوحيد مصطفى بصاص في الدقيقة الـ62 من عمر المباراة.

ويستعد الفيحاء لمواجهة الشباب الجمعة المقبلة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يواجه الأهلي نظيره الفيصلي في اليوم التالي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة نفسها من المسابقة.