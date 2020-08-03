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أمطار غزيرة على "الحشرج" تتسبب بانقطاع الكهرباء.. و"المدني" يحذِّر

حجبت الرؤية وأوقفت الشاحنات والمركبات على جوانب الطرق.. والمختصون يباشرون

شهد مركز الحشرج بمحافظة تربة مساء اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة؛ سالت إثرها الأودية والشعاب في ظل وجود دوريات ومعدات الدفاع المدني بالميدان لمباشرة أي بلاغ طارئ.

وحجبت الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء اليوم الرؤية على امتداد الطرق السريعة؛ ما دعا إلى توقُّف الشاحنات والكثير من مركبات المسافرين على جوانب الطرق.

ورصدت عدسة "سبق" وجود المختصين بشركة الكهرباء لمباشرة الأعطال المفاجئة بأعمدة الكهرباء، التي تسببت الأمطار بسقوطها؛ ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي.

ودعت إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنُّب السرعة على امتداد الطرق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب.. وشدَّدت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.

أمطار الدفاع المدني الشركة السعودية للكهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار غزيرة على "الحشرج" تتسبب بانقطاع الكهرباء.. و"المدني" يحذِّر
سبق

شهد مركز الحشرج بمحافظة تربة مساء اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة؛ سالت إثرها الأودية والشعاب في ظل وجود دوريات ومعدات الدفاع المدني بالميدان لمباشرة أي بلاغ طارئ.

وحجبت الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء اليوم الرؤية على امتداد الطرق السريعة؛ ما دعا إلى توقُّف الشاحنات والكثير من مركبات المسافرين على جوانب الطرق.

ورصدت عدسة "سبق" وجود المختصين بشركة الكهرباء لمباشرة الأعطال المفاجئة بأعمدة الكهرباء، التي تسببت الأمطار بسقوطها؛ ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي.

ودعت إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنُّب السرعة على امتداد الطرق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب.. وشدَّدت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
10:58 PM
اخر تعديل
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
01:43 AM

أمطار غزيرة على "الحشرج" تتسبب بانقطاع الكهرباء.. و"المدني" يحذِّر

حجبت الرؤية وأوقفت الشاحنات والمركبات على جوانب الطرق.. والمختصون يباشرون

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متعب البقمي - تربة
3
3,043

شهد مركز الحشرج بمحافظة تربة مساء اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة؛ سالت إثرها الأودية والشعاب في ظل وجود دوريات ومعدات الدفاع المدني بالميدان لمباشرة أي بلاغ طارئ.

وحجبت الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء اليوم الرؤية على امتداد الطرق السريعة؛ ما دعا إلى توقُّف الشاحنات والكثير من مركبات المسافرين على جوانب الطرق.

ورصدت عدسة "سبق" وجود المختصين بشركة الكهرباء لمباشرة الأعطال المفاجئة بأعمدة الكهرباء، التي تسببت الأمطار بسقوطها؛ ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي.

ودعت إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنُّب السرعة على امتداد الطرق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب.. وشدَّدت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.

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