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جمعية "عناية" تدشن جهاز الأشعة الصوتية بعيادة الباطنة

بالشراكة مع أوقاف الماجد الخيرية

دشن عضو مجلس نظارة أوقاف الماجد الخيرية الشيخ عبد الرحمن بن محمد الماجد، جهاز الأشعة الصوتية بعيادة الباطنة في مجمع عيادات عناية الطبي، بحضور الأمين العام لجمعية عناية الصحية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، والمدير التنفيذي للجمعية مشاري بن محمد بن دليلة، والمدير التنفيذي للأوقاف عبد الله القشعمي، ومدير المجمع أحمد بن دخيل الدريويش.

وتكفلت أوقاف الماجد الخيرية بالتكلفة التشغيلية لعيادة الباطن، وشملت تزويد المجمع بجهاز الموجات فوق الصوتية (سونار) الذي شكل إضافة نوعية للعيادة.

وقال الأمين العام للجمعية سلمان المطيري: "هذا التبرع السخي من أوقاف الماجد الخيرية يعد دعماً مميزاً ومهماً في رفع كفاءة العيادة وزيادة عدد المستفيدين منها"، مشيراً إلى أن هذه الشراكة نموذج يحتذى به في الشراكات الناجحة التي تخدم المجتمع، وتسهم في التنمية الصحية وتعززها لدى أفراد المجتمع.

وأضاف: "مجمع عيادات عناية الطبي صرح صحي يهدف إلى تقديم خدمات طبية بجودة عالية وبأفضل الوسائل التقنية الطبية، ويستفيد من خدماته سنويًّا أكثر من 26 ألف مستفيد، ويشتمل المجمع على العديد من العيادات التخصصية والعامة، ومن أبرزها عيادة الباطنة التي تقوم بتقديم خدمات الكشف العام وفرز الحالات المرضية ومن ثم تحويلها إلى العيادات التخصصية لمزيد من التشخيص والعلاج".

وسيسهم دعم الأوقاف ولا سيما جهاز الموجات فوق الصوتية (سونار) في الارتقاء بالعيادة وقبول العديد من الحالات التي كان يتم تحويلها إلى مراكز متقدمة، بسبب غياب هذا الجهاز بالعيادة.

ودعا "المطيري" المؤسسات المانحة والشركات التجارية إلى دعم عياداتها التخصصية والعامة الأخرى، أسوة بأوقاف الماجد الخيرية؛ لتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمات العلاجية التي يقدمها المجمع.


من جانبه أشاد "الماجد" بالجهود التي تبذلها جمعية عناية من أجل تقديم خدمات علاجية متميزة وبرامج وقائية تسهم في حماية المجتمع من الأوبئة والأمراض، مؤكداً أهمية دعم هذه البرامج الصحية، وشكر الجمعية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وفي ختام حفل التدشين تم أخذ الصور التذكارية وتكريم أوقاف الماجد الخيرية على عطائها ودعمها للجمعية.

جمعية عناية جهاز الأشعة الصوتية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جمعية "عناية" تدشن جهاز الأشعة الصوتية بعيادة الباطنة
سبق

دشن عضو مجلس نظارة أوقاف الماجد الخيرية الشيخ عبد الرحمن بن محمد الماجد، جهاز الأشعة الصوتية بعيادة الباطنة في مجمع عيادات عناية الطبي، بحضور الأمين العام لجمعية عناية الصحية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، والمدير التنفيذي للجمعية مشاري بن محمد بن دليلة، والمدير التنفيذي للأوقاف عبد الله القشعمي، ومدير المجمع أحمد بن دخيل الدريويش.

وتكفلت أوقاف الماجد الخيرية بالتكلفة التشغيلية لعيادة الباطن، وشملت تزويد المجمع بجهاز الموجات فوق الصوتية (سونار) الذي شكل إضافة نوعية للعيادة.

وقال الأمين العام للجمعية سلمان المطيري: "هذا التبرع السخي من أوقاف الماجد الخيرية يعد دعماً مميزاً ومهماً في رفع كفاءة العيادة وزيادة عدد المستفيدين منها"، مشيراً إلى أن هذه الشراكة نموذج يحتذى به في الشراكات الناجحة التي تخدم المجتمع، وتسهم في التنمية الصحية وتعززها لدى أفراد المجتمع.

وأضاف: "مجمع عيادات عناية الطبي صرح صحي يهدف إلى تقديم خدمات طبية بجودة عالية وبأفضل الوسائل التقنية الطبية، ويستفيد من خدماته سنويًّا أكثر من 26 ألف مستفيد، ويشتمل المجمع على العديد من العيادات التخصصية والعامة، ومن أبرزها عيادة الباطنة التي تقوم بتقديم خدمات الكشف العام وفرز الحالات المرضية ومن ثم تحويلها إلى العيادات التخصصية لمزيد من التشخيص والعلاج".

وسيسهم دعم الأوقاف ولا سيما جهاز الموجات فوق الصوتية (سونار) في الارتقاء بالعيادة وقبول العديد من الحالات التي كان يتم تحويلها إلى مراكز متقدمة، بسبب غياب هذا الجهاز بالعيادة.

ودعا "المطيري" المؤسسات المانحة والشركات التجارية إلى دعم عياداتها التخصصية والعامة الأخرى، أسوة بأوقاف الماجد الخيرية؛ لتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمات العلاجية التي يقدمها المجمع.


من جانبه أشاد "الماجد" بالجهود التي تبذلها جمعية عناية من أجل تقديم خدمات علاجية متميزة وبرامج وقائية تسهم في حماية المجتمع من الأوبئة والأمراض، مؤكداً أهمية دعم هذه البرامج الصحية، وشكر الجمعية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وفي ختام حفل التدشين تم أخذ الصور التذكارية وتكريم أوقاف الماجد الخيرية على عطائها ودعمها للجمعية.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
05:02 PM

جمعية "عناية" تدشن جهاز الأشعة الصوتية بعيادة الباطنة

بالشراكة مع أوقاف الماجد الخيرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن عضو مجلس نظارة أوقاف الماجد الخيرية الشيخ عبد الرحمن بن محمد الماجد، جهاز الأشعة الصوتية بعيادة الباطنة في مجمع عيادات عناية الطبي، بحضور الأمين العام لجمعية عناية الصحية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، والمدير التنفيذي للجمعية مشاري بن محمد بن دليلة، والمدير التنفيذي للأوقاف عبد الله القشعمي، ومدير المجمع أحمد بن دخيل الدريويش.

وتكفلت أوقاف الماجد الخيرية بالتكلفة التشغيلية لعيادة الباطن، وشملت تزويد المجمع بجهاز الموجات فوق الصوتية (سونار) الذي شكل إضافة نوعية للعيادة.

وقال الأمين العام للجمعية سلمان المطيري: "هذا التبرع السخي من أوقاف الماجد الخيرية يعد دعماً مميزاً ومهماً في رفع كفاءة العيادة وزيادة عدد المستفيدين منها"، مشيراً إلى أن هذه الشراكة نموذج يحتذى به في الشراكات الناجحة التي تخدم المجتمع، وتسهم في التنمية الصحية وتعززها لدى أفراد المجتمع.

وأضاف: "مجمع عيادات عناية الطبي صرح صحي يهدف إلى تقديم خدمات طبية بجودة عالية وبأفضل الوسائل التقنية الطبية، ويستفيد من خدماته سنويًّا أكثر من 26 ألف مستفيد، ويشتمل المجمع على العديد من العيادات التخصصية والعامة، ومن أبرزها عيادة الباطنة التي تقوم بتقديم خدمات الكشف العام وفرز الحالات المرضية ومن ثم تحويلها إلى العيادات التخصصية لمزيد من التشخيص والعلاج".

وسيسهم دعم الأوقاف ولا سيما جهاز الموجات فوق الصوتية (سونار) في الارتقاء بالعيادة وقبول العديد من الحالات التي كان يتم تحويلها إلى مراكز متقدمة، بسبب غياب هذا الجهاز بالعيادة.

ودعا "المطيري" المؤسسات المانحة والشركات التجارية إلى دعم عياداتها التخصصية والعامة الأخرى، أسوة بأوقاف الماجد الخيرية؛ لتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمات العلاجية التي يقدمها المجمع.


من جانبه أشاد "الماجد" بالجهود التي تبذلها جمعية عناية من أجل تقديم خدمات علاجية متميزة وبرامج وقائية تسهم في حماية المجتمع من الأوبئة والأمراض، مؤكداً أهمية دعم هذه البرامج الصحية، وشكر الجمعية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وفي ختام حفل التدشين تم أخذ الصور التذكارية وتكريم أوقاف الماجد الخيرية على عطائها ودعمها للجمعية.

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