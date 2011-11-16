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الاتحاد يقيم معسكره في دبي .. ويواجه العين والجزيرة

أعلن نادي الاتحاد عن إقامة معسكر خارجي للفريق الكروي الأول (متصدر الدوري)، وتحديداً في مدينة دبي، خلال فترة توقف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، مع نهاية الجولة 13، نظراً لمشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2021، (خلال الفترة 14- 25 ديسمبر المقبل(.

وتقرر أن يخوض الاتحاد مباراتين وديتين أمام العين والجزيرة خلال شهر ديسمبر المقبل .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يقيم معسكره في دبي .. ويواجه العين والجزيرة
سبق

أعلن نادي الاتحاد عن إقامة معسكر خارجي للفريق الكروي الأول (متصدر الدوري)، وتحديداً في مدينة دبي، خلال فترة توقف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، مع نهاية الجولة 13، نظراً لمشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2021، (خلال الفترة 14- 25 ديسمبر المقبل(.

وتقرر أن يخوض الاتحاد مباراتين وديتين أمام العين والجزيرة خلال شهر ديسمبر المقبل .

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
07:46 PM

الاتحاد يقيم معسكره في دبي .. ويواجه العين والجزيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلن نادي الاتحاد عن إقامة معسكر خارجي للفريق الكروي الأول (متصدر الدوري)، وتحديداً في مدينة دبي، خلال فترة توقف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، مع نهاية الجولة 13، نظراً لمشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2021، (خلال الفترة 14- 25 ديسمبر المقبل(.

وتقرر أن يخوض الاتحاد مباراتين وديتين أمام العين والجزيرة خلال شهر ديسمبر المقبل .

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,499
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,164
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,170
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2.5 مليار ..

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