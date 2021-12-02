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مركز الاتصال الموحد بـ"الشؤون الإسلامية" يعالج 3468 بلاغاً خلال نوفمبر

فريق المركز تابع إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة

أنهى مركز خدمة الاتصال الموحد "1933" بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تقريره الشهري خلال شهر نوفمبر لعام 2021م، حل 3468 بلاغاً، شملت خدمات المساجد، وشؤون الدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وشؤون الوزارة، حيث تابع فريق المركز إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كلٍّ منها.

وأوضح التقرير أن المركز استقبل 4080 بلاغاً، وأُنشِئت 3104 تذاكر بلاغ، ورُوجِعت 2303 بلاغات وأُعِيدت معالجتها، حيث بلغ إجمالي الإغلاق 3468 بلاغاً.

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مركز الاتصال الموحد بـ"الشؤون الإسلامية" يعالج 3468 بلاغاً خلال نوفمبر
سبق

أنهى مركز خدمة الاتصال الموحد "1933" بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تقريره الشهري خلال شهر نوفمبر لعام 2021م، حل 3468 بلاغاً، شملت خدمات المساجد، وشؤون الدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وشؤون الوزارة، حيث تابع فريق المركز إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كلٍّ منها.

وأوضح التقرير أن المركز استقبل 4080 بلاغاً، وأُنشِئت 3104 تذاكر بلاغ، ورُوجِعت 2303 بلاغات وأُعِيدت معالجتها، حيث بلغ إجمالي الإغلاق 3468 بلاغاً.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
02:36 PM

مركز الاتصال الموحد بـ"الشؤون الإسلامية" يعالج 3468 بلاغاً خلال نوفمبر

فريق المركز تابع إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
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أنهى مركز خدمة الاتصال الموحد "1933" بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تقريره الشهري خلال شهر نوفمبر لعام 2021م، حل 3468 بلاغاً، شملت خدمات المساجد، وشؤون الدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وشؤون الوزارة، حيث تابع فريق المركز إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كلٍّ منها.

وأوضح التقرير أن المركز استقبل 4080 بلاغاً، وأُنشِئت 3104 تذاكر بلاغ، ورُوجِعت 2303 بلاغات وأُعِيدت معالجتها، حيث بلغ إجمالي الإغلاق 3468 بلاغاً.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,093
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,489
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,292
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,327

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