النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة المكرمة .. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بـ"بئر الغنم"

تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر

لقي شخص مصرعه وإصابة أربعة أشخاص من جراء حادث مروري وقع عصر اليوم ببئر الغنم شمال مكة المكرمة.

وفي التفاصيل: تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، عصر اليوم الخميس؛ بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في بئر الغنم بمكة المكرمة، وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ثلاث فرق إسعافية.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، مشيراً إلى أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة وخمس إصابات؛ منها إصابة واحدة حرجة، وثلاث إصابات متوسطة، وإصابة واحدة طفيفة، تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.

حادث مروري

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مكة المكرمة .. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بـ"بئر الغنم"
سبق

لقي شخص مصرعه وإصابة أربعة أشخاص من جراء حادث مروري وقع عصر اليوم ببئر الغنم شمال مكة المكرمة.

وفي التفاصيل: تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، عصر اليوم الخميس؛ بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في بئر الغنم بمكة المكرمة، وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ثلاث فرق إسعافية.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، مشيراً إلى أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة وخمس إصابات؛ منها إصابة واحدة حرجة، وثلاث إصابات متوسطة، وإصابة واحدة طفيفة، تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
10:01 PM

مكة المكرمة .. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بـ"بئر الغنم"

تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
3,325

لقي شخص مصرعه وإصابة أربعة أشخاص من جراء حادث مروري وقع عصر اليوم ببئر الغنم شمال مكة المكرمة.

وفي التفاصيل: تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، عصر اليوم الخميس؛ بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في بئر الغنم بمكة المكرمة، وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ثلاث فرق إسعافية.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، مشيراً إلى أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة وخمس إصابات؛ منها إصابة واحدة حرجة، وثلاث إصابات متوسطة، وإصابة واحدة طفيفة، تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,540
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,668
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,468
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,750

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة