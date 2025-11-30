رابطة المحترفين: تعيين شركة "رايز" وكيلًا حصريًا للرعايات

لتنويع نماذج الرعاية وخلق فرص جديدة للشركاء

أعلنت، اليوم الثلاثاء، رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن تعيين شركة رايز كوكيل حصري للرعايات سعيًا لتعزيز وتنويع نماذج الرعاية لدوري المحترفين، وخلق فرص جديدة لشركاء الدوري لبناء ودعم مجتمع المشجعين.

وتسعى الرابطة بالتعاون مع "رايز" إلى تفعيل منصات حقوق جديدة وتعزيز أهداف العلامة التجارية والأعمال من خلال شراكة ديناميكية وطويلة الأجل، وتحققت أولى خطوات النجاح بالفعل بعد توقيع (روشن) وهي المطوّر الوطني لتكون أولى رعاة دوري المحترفين.

على صعيد متصل صرح المهندس عبدالعزيز العفالق، رئيس مجلس إدارة الدوري السعودي للمحترفين: "يسعدنا أن نرحب بشركة "رايز" كشريك استراتيجي لنا حيث نسعى لإحداث نقلة في عروضنا التجارية وخلق فرص جديدة ومثمرة لشركائنا"

وواصل العفالق حديثه قائلاً: "لا تزال كرة القدم هي الرياضة الأولى في المملكة ويجب أن يتماشى نمونا التجاري مع طموحاتنا في أن نصبح أحد أفضل دوريات كرة القدم في العالم. وأعتقد بأن شركة "رايز" هي شريك رائع وستساهم مع الرابطة في تحقيق أهدافنا وتطوير برنامج الرعاية الخاص بنا لتقديم فرص بمستوى عالمي للشركات المحلية والدولية".

من جهته قال الشريك الإداري في شركة رايز توم بيرينجتون: "يسير الدوري بخطى سريعة إلى مرحلة رائعة من التطور والنمو، ونتطلع إلى تحقيق النجاح للدوري السعودي للمحترفين والعمل مع رعاة الدوري لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم من خلال شراكات متبادلة المنفعة تتجاوز أفضل الممارسات الدولية".

الجدير بالذكر أن مجموعة "رايز" في المملكة العربية السعودية منذ عام 2014م ولديها سجل حافل في تقديم البرامج التجارية الناجحة لعملائها، حيث أعلنت المجموعة في عام 2018م إلى جانب الهيئة الملكية لمدينة الرياض - أنها حققت أكثر من 1 مليار ريال سعودي (278 مليون دولار أمريكي) من بيع حقوق تسمية مترو الرياض.

كما نجحت في تحقيق أكثر من 55 مليون ريال سعودي من عائدات الرعاية لموسم الدرعية الافتتاحي الذي نظمته وزارة الرياضة، والذي تضمن صراعًا على الكثبان الرملية الذي قدمه صندوق الاستثمارات العامة، وكأس الدرعية للتنس الذي قدمته أرامكو السعودية.