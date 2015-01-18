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لن تصدق ما فعله هذا الشاب.. حول له مبلغ ضخم على حسابه البنكي فكان ذلك رد فعله

ضرب المثل في الأمانة والتدين وأطاع ضميره

ماذا عساك أن تفعل إذا حول أحدهم مبلغًا كبيرًا من المال على حسابك البنكي؟.. يتوقف الأمر على ما يمليه ضمير كل منا عليه، هذا ما حدث بالضبط مع أحد الشباب السوريين اللاجئين في ألمانيا، بعد أن عثر في حسابه نحو 400 ألف يورو (1.7 مليون ريال سعودي تقريبًا) في حسابه غير معلومة المصدر، فلم يفكر كثيرًا قبل أن يبلغ الشرطة للتحقق من الأمر.

الشاب الذي يعمل طاهيًا في مطعم للبيتزا، ويبحث عن اللجوء في دولة ألمانيا، كان يتفقد حسابه بالمصادفة ليتفاجأ بمبلغ كبير يبلغ نحو 400 ألف يورو، وعلى الرغم من إغراء التكتم على مثل هذا الكم من المال في ظل الأزمة التي يعيشها الشاب، إلا أنه رفض سوى الانصياع لضميره، وإعادة المبلغ لأصحابه؛ ليضرب المثل في الأمانة والتدين.

وكشفت تحريات الشرطة عن أن المبلغ المالي يعود إلى إدارة منطقة ماينز بنجن، فقد أرسل القائمون على شؤون المنطقة الحوالة بطريق الخطأ إلى حساب الشاب السوري المال، بعد خطأ المسؤول في أحد أرقام الحساب، فيما كان من المفترض أن يذهب المبلغ إلى إحدى جمعيات الشباب والشؤون الاجتماعية في المنطقة، بحسب ما ذكر موقع "SWR" الألماني.

القصة التي أثارتها عدد من وسائل الإعلام الألمانية لاقت تفاعلاً كبيرًا؛ نظرًا لأمانة الشاب، ما دعا مديرة المنطقة إلى مخاطبة الشاب في رسالة تشكره فيها على أمانته، وإعادته الأموال إلى أصحابها، كما أرسلت له سلة من الهدايا البسيطة؛ تقديرًا وعرفانًا على صنيعه.

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لن تصدق ما فعله هذا الشاب.. حول له مبلغ ضخم على حسابه البنكي فكان ذلك رد فعله
سبق

ماذا عساك أن تفعل إذا حول أحدهم مبلغًا كبيرًا من المال على حسابك البنكي؟.. يتوقف الأمر على ما يمليه ضمير كل منا عليه، هذا ما حدث بالضبط مع أحد الشباب السوريين اللاجئين في ألمانيا، بعد أن عثر في حسابه نحو 400 ألف يورو (1.7 مليون ريال سعودي تقريبًا) في حسابه غير معلومة المصدر، فلم يفكر كثيرًا قبل أن يبلغ الشرطة للتحقق من الأمر.

الشاب الذي يعمل طاهيًا في مطعم للبيتزا، ويبحث عن اللجوء في دولة ألمانيا، كان يتفقد حسابه بالمصادفة ليتفاجأ بمبلغ كبير يبلغ نحو 400 ألف يورو، وعلى الرغم من إغراء التكتم على مثل هذا الكم من المال في ظل الأزمة التي يعيشها الشاب، إلا أنه رفض سوى الانصياع لضميره، وإعادة المبلغ لأصحابه؛ ليضرب المثل في الأمانة والتدين.

وكشفت تحريات الشرطة عن أن المبلغ المالي يعود إلى إدارة منطقة ماينز بنجن، فقد أرسل القائمون على شؤون المنطقة الحوالة بطريق الخطأ إلى حساب الشاب السوري المال، بعد خطأ المسؤول في أحد أرقام الحساب، فيما كان من المفترض أن يذهب المبلغ إلى إحدى جمعيات الشباب والشؤون الاجتماعية في المنطقة، بحسب ما ذكر موقع "SWR" الألماني.

القصة التي أثارتها عدد من وسائل الإعلام الألمانية لاقت تفاعلاً كبيرًا؛ نظرًا لأمانة الشاب، ما دعا مديرة المنطقة إلى مخاطبة الشاب في رسالة تشكره فيها على أمانته، وإعادته الأموال إلى أصحابها، كما أرسلت له سلة من الهدايا البسيطة؛ تقديرًا وعرفانًا على صنيعه.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
01:25 AM

لن تصدق ما فعله هذا الشاب.. حول له مبلغ ضخم على حسابه البنكي فكان ذلك رد فعله

ضرب المثل في الأمانة والتدين وأطاع ضميره

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
1,829

ماذا عساك أن تفعل إذا حول أحدهم مبلغًا كبيرًا من المال على حسابك البنكي؟.. يتوقف الأمر على ما يمليه ضمير كل منا عليه، هذا ما حدث بالضبط مع أحد الشباب السوريين اللاجئين في ألمانيا، بعد أن عثر في حسابه نحو 400 ألف يورو (1.7 مليون ريال سعودي تقريبًا) في حسابه غير معلومة المصدر، فلم يفكر كثيرًا قبل أن يبلغ الشرطة للتحقق من الأمر.

الشاب الذي يعمل طاهيًا في مطعم للبيتزا، ويبحث عن اللجوء في دولة ألمانيا، كان يتفقد حسابه بالمصادفة ليتفاجأ بمبلغ كبير يبلغ نحو 400 ألف يورو، وعلى الرغم من إغراء التكتم على مثل هذا الكم من المال في ظل الأزمة التي يعيشها الشاب، إلا أنه رفض سوى الانصياع لضميره، وإعادة المبلغ لأصحابه؛ ليضرب المثل في الأمانة والتدين.

وكشفت تحريات الشرطة عن أن المبلغ المالي يعود إلى إدارة منطقة ماينز بنجن، فقد أرسل القائمون على شؤون المنطقة الحوالة بطريق الخطأ إلى حساب الشاب السوري المال، بعد خطأ المسؤول في أحد أرقام الحساب، فيما كان من المفترض أن يذهب المبلغ إلى إحدى جمعيات الشباب والشؤون الاجتماعية في المنطقة، بحسب ما ذكر موقع "SWR" الألماني.

القصة التي أثارتها عدد من وسائل الإعلام الألمانية لاقت تفاعلاً كبيرًا؛ نظرًا لأمانة الشاب، ما دعا مديرة المنطقة إلى مخاطبة الشاب في رسالة تشكره فيها على أمانته، وإعادته الأموال إلى أصحابها، كما أرسلت له سلة من الهدايا البسيطة؛ تقديرًا وعرفانًا على صنيعه.

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