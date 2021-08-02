النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مكافحة الفساد" ترد على المتداوَل بشأن توقيف مهربين لقطع أثرية نادرة

قالت: نأمل تحري الدقة ونقل أخبار ‎الهيئة من حساباتها وموقعها الرسمي

نفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما تم تداوله بشأن الوثيقة التي تدعي طلب الشرطة البريطانية التحقيق في قضية توقيف مهربين قاموا بتهريب قطع أثرية نادرة من السعودية إلى لندن، وبيعها في سوق التحف القديمة في شرق لندن.

وقالت "الهيئة": "ما ورد في الوثيقة مزور وغير صحيح، ونأمل تحري الدقة، ونقل أخبار ‎هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من حساباتها وموقعها الرسمي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مكافحة الفساد" ترد على المتداوَل بشأن توقيف مهربين لقطع أثرية نادرة
سبق

نفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما تم تداوله بشأن الوثيقة التي تدعي طلب الشرطة البريطانية التحقيق في قضية توقيف مهربين قاموا بتهريب قطع أثرية نادرة من السعودية إلى لندن، وبيعها في سوق التحف القديمة في شرق لندن.

وقالت "الهيئة": "ما ورد في الوثيقة مزور وغير صحيح، ونأمل تحري الدقة، ونقل أخبار ‎هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من حساباتها وموقعها الرسمي".

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
12:14 AM
اخر تعديل
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
01:50 AM

"مكافحة الفساد" ترد على المتداوَل بشأن توقيف مهربين لقطع أثرية نادرة

قالت: نأمل تحري الدقة ونقل أخبار ‎الهيئة من حساباتها وموقعها الرسمي

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
5
2,403

نفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما تم تداوله بشأن الوثيقة التي تدعي طلب الشرطة البريطانية التحقيق في قضية توقيف مهربين قاموا بتهريب قطع أثرية نادرة من السعودية إلى لندن، وبيعها في سوق التحف القديمة في شرق لندن.

وقالت "الهيئة": "ما ورد في الوثيقة مزور وغير صحيح، ونأمل تحري الدقة، ونقل أخبار ‎هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من حساباتها وموقعها الرسمي".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,325
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,225
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,541
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,088

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة