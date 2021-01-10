النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
يوفِّر 380 ألف فرصة عمل ويُسهم بـ180 مليار ريال في الناتج المحلي

مدينة مليونية بطول 170 كم2.. ولي العهد يُطلق مشروع "ذا لاين" في نيوم

انطلاق القافلة الإرشادية الزراعية بالقنفذة نهاية فبراير المقبل

سيشهد معرضًا توعويًا ومعارض للمزارعين والأسر المنتجة

أوضح المهندس سعيد بن جار الله الغامدي مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن القافلة الإرشادية الزراعية ستشارك بمحافظة القنفذة بمشيئة الله في نهاية شهر فبراير القادم، حيث سيُقام معرض توعوي ومعارض للمزارعين ومعارض للأسر المنتجة، بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية وورش عمل يقدمها عددٌ من المتخصصين في كل من الليث والعرضيات والقنفذة، في عددٍ من المجالات كالفواكه الاستوائية وتربية النحل وإنتاج العسل والزراعة المطرية (البعلية).

جاء ذلك إثر زيارة فريق من القافلة الإرشادية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد إلى فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، حيث ناقش الفريق عدة نقاط تنسيقية لخطة القافلة الإرشادية بمنطقة مكة المكرمة، والتي تهدف إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات للمزارعين، وتغيير الاتجاهات السلوكية، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي للمزارعين.


وكان ذلك بحضور مدير الثروة النباتية بالفرع المهندس وسيم المحلبدي، ومدير مكتب وزارة بمحافظة القنفذة المهندس حسن المعيدي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
انطلاق القافلة الإرشادية الزراعية بالقنفذة نهاية فبراير المقبل
سبق

أوضح المهندس سعيد بن جار الله الغامدي مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن القافلة الإرشادية الزراعية ستشارك بمحافظة القنفذة بمشيئة الله في نهاية شهر فبراير القادم، حيث سيُقام معرض توعوي ومعارض للمزارعين ومعارض للأسر المنتجة، بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية وورش عمل يقدمها عددٌ من المتخصصين في كل من الليث والعرضيات والقنفذة، في عددٍ من المجالات كالفواكه الاستوائية وتربية النحل وإنتاج العسل والزراعة المطرية (البعلية).

جاء ذلك إثر زيارة فريق من القافلة الإرشادية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد إلى فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، حيث ناقش الفريق عدة نقاط تنسيقية لخطة القافلة الإرشادية بمنطقة مكة المكرمة، والتي تهدف إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات للمزارعين، وتغيير الاتجاهات السلوكية، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي للمزارعين.


وكان ذلك بحضور مدير الثروة النباتية بالفرع المهندس وسيم المحلبدي، ومدير مكتب وزارة بمحافظة القنفذة المهندس حسن المعيدي.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
11:03 PM

انطلاق القافلة الإرشادية الزراعية بالقنفذة نهاية فبراير المقبل

سيشهد معرضًا توعويًا ومعارض للمزارعين والأسر المنتجة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
71

أوضح المهندس سعيد بن جار الله الغامدي مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن القافلة الإرشادية الزراعية ستشارك بمحافظة القنفذة بمشيئة الله في نهاية شهر فبراير القادم، حيث سيُقام معرض توعوي ومعارض للمزارعين ومعارض للأسر المنتجة، بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية وورش عمل يقدمها عددٌ من المتخصصين في كل من الليث والعرضيات والقنفذة، في عددٍ من المجالات كالفواكه الاستوائية وتربية النحل وإنتاج العسل والزراعة المطرية (البعلية).

جاء ذلك إثر زيارة فريق من القافلة الإرشادية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد إلى فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، حيث ناقش الفريق عدة نقاط تنسيقية لخطة القافلة الإرشادية بمنطقة مكة المكرمة، والتي تهدف إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات للمزارعين، وتغيير الاتجاهات السلوكية، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي للمزارعين.


وكان ذلك بحضور مدير الثروة النباتية بالفرع المهندس وسيم المحلبدي، ومدير مكتب وزارة بمحافظة القنفذة المهندس حسن المعيدي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,268
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,975
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,613
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,715

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة