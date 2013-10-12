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فيديو.. "الأخضر" طريقك لترشيد منتجاتك الكهربائية .."اختر لونك"

يشمل الأجهزة الكهربائية والسيارات

يتصدر اللون الأخضر ملصق بطاقة كفاءة الطاقة التي يعتمدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) مع الجهات المعنية، والذي يشمل الأجهزة الكهربائية، والسيارات؛ حيث أشار المختصون في "كفاءة" إلى أن اختيار المنتج ذا اللون الأخضر يُسهم في توفير الطاقة، وكلما انخفض المستوى زاد الاستهلاك.

وتختتم الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "#لتبقى"، حملاتها التوعوية خلال هذا العام بالحملة التي انطلقت أخيرًا، وتمتد على مدى أربعة أسابيع.

وتختص حملة "بدلناها..#اختر – لونك" ببطاقات كفاءة الطاقة الجديدة للأجهزة الكهربائية ذات المستويات من اللون الأحمر صعودًا إلى الأخضر؛ وذلك بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم بطاقة كفاءة الطاقة الجديدة، وتنبيه المستهلكين إلى تغيير البطاقة القديمة ذات النجوم؛ لتوحيد شكل البطاقات وسهولة فهمها.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة كفاءة الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة لتبقى بطاقة كفاءة الطاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. "الأخضر" طريقك لترشيد منتجاتك الكهربائية .."اختر لونك"
سبق

يتصدر اللون الأخضر ملصق بطاقة كفاءة الطاقة التي يعتمدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) مع الجهات المعنية، والذي يشمل الأجهزة الكهربائية، والسيارات؛ حيث أشار المختصون في "كفاءة" إلى أن اختيار المنتج ذا اللون الأخضر يُسهم في توفير الطاقة، وكلما انخفض المستوى زاد الاستهلاك.

وتختتم الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "#لتبقى"، حملاتها التوعوية خلال هذا العام بالحملة التي انطلقت أخيرًا، وتمتد على مدى أربعة أسابيع.

وتختص حملة "بدلناها..#اختر – لونك" ببطاقات كفاءة الطاقة الجديدة للأجهزة الكهربائية ذات المستويات من اللون الأحمر صعودًا إلى الأخضر؛ وذلك بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم بطاقة كفاءة الطاقة الجديدة، وتنبيه المستهلكين إلى تغيير البطاقة القديمة ذات النجوم؛ لتوحيد شكل البطاقات وسهولة فهمها.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
09:54 PM

فيديو.. "الأخضر" طريقك لترشيد منتجاتك الكهربائية .."اختر لونك"

يشمل الأجهزة الكهربائية والسيارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتصدر اللون الأخضر ملصق بطاقة كفاءة الطاقة التي يعتمدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) مع الجهات المعنية، والذي يشمل الأجهزة الكهربائية، والسيارات؛ حيث أشار المختصون في "كفاءة" إلى أن اختيار المنتج ذا اللون الأخضر يُسهم في توفير الطاقة، وكلما انخفض المستوى زاد الاستهلاك.

وتختتم الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "#لتبقى"، حملاتها التوعوية خلال هذا العام بالحملة التي انطلقت أخيرًا، وتمتد على مدى أربعة أسابيع.

وتختص حملة "بدلناها..#اختر – لونك" ببطاقات كفاءة الطاقة الجديدة للأجهزة الكهربائية ذات المستويات من اللون الأحمر صعودًا إلى الأخضر؛ وذلك بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم بطاقة كفاءة الطاقة الجديدة، وتنبيه المستهلكين إلى تغيير البطاقة القديمة ذات النجوم؛ لتوحيد شكل البطاقات وسهولة فهمها.

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