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"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية

من 10 ديسمبر حتى نهاية مارس 2021.. أكثر من 17 وجهة حول المملكة

يشارك "طيران أديل" الطيران الاقتصادي بالمملكة في موسم شتاء السعودية، الذي أُطلق عبر الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "الشتاء حولك"، خلال المدة من 10 ديسمبر وحتى نهاية شهر مارس 2021، في أكثر من 17 وجهة سياحية حول المملكة؛ حيث قدّمت أسعاراً خاصة وخصومات تشجيعية على الرحلات الجوية من وإلى المحطات على شبكة رحلاته المتنامية.

وبهذه المناسبة أكد أحمد البراهيم -نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بطيران أديل- دور منظومة السياحة السعودية وأهمية إطلاق موسم شتاء السعودية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، ودعم جميع القطاعات المرتبطة بالمنظومة السياحية، مشيرًا إلى أهمية تكامل وتضافر الجهود المشتركة مع القطاع السياحي لتحقيق الأهداف المشتركة، والإسهام كذلك في إثراء التجارب السياحية لموسم شتاء السعودية.

وأوضح أن "طيران أديل" يقدم عروضًا على أسعار الرحلات الجوية لعدد من الوجهات السياحية التي تضمّنها موسم شتاء السعودية؛ ومنها: الرياض، وجدة، وتبوك، وحائل وجازان، وذلك عند الحجز المبكر عبر موقع الشركة على الإنترنت أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

ويشغّل "طيران أديل" رحلاته إلى مختلف المحطات الداخلية بإجمالي رحلات يومية يصل إلى 76 رحلة؛ حيث تربط عشر محطات داخلية تمثل شبكة رحلات تغطي جميع الجهات الأربع على خريطة المملكة من خلال أسطول من الطائرات يعدّ من الأساطيل الأحدث عالميّاً، ومن المقرر توسيع شبكة رحلاته الدولية خلال العام المقبل؛ لتشمل إضافة عدد من المحطات الدولية بمشيئة الله.

طيران أديل موسم شتاء السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية
سبق

يشارك "طيران أديل" الطيران الاقتصادي بالمملكة في موسم شتاء السعودية، الذي أُطلق عبر الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "الشتاء حولك"، خلال المدة من 10 ديسمبر وحتى نهاية شهر مارس 2021، في أكثر من 17 وجهة سياحية حول المملكة؛ حيث قدّمت أسعاراً خاصة وخصومات تشجيعية على الرحلات الجوية من وإلى المحطات على شبكة رحلاته المتنامية.

وبهذه المناسبة أكد أحمد البراهيم -نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بطيران أديل- دور منظومة السياحة السعودية وأهمية إطلاق موسم شتاء السعودية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، ودعم جميع القطاعات المرتبطة بالمنظومة السياحية، مشيرًا إلى أهمية تكامل وتضافر الجهود المشتركة مع القطاع السياحي لتحقيق الأهداف المشتركة، والإسهام كذلك في إثراء التجارب السياحية لموسم شتاء السعودية.

وأوضح أن "طيران أديل" يقدم عروضًا على أسعار الرحلات الجوية لعدد من الوجهات السياحية التي تضمّنها موسم شتاء السعودية؛ ومنها: الرياض، وجدة، وتبوك، وحائل وجازان، وذلك عند الحجز المبكر عبر موقع الشركة على الإنترنت أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

ويشغّل "طيران أديل" رحلاته إلى مختلف المحطات الداخلية بإجمالي رحلات يومية يصل إلى 76 رحلة؛ حيث تربط عشر محطات داخلية تمثل شبكة رحلات تغطي جميع الجهات الأربع على خريطة المملكة من خلال أسطول من الطائرات يعدّ من الأساطيل الأحدث عالميّاً، ومن المقرر توسيع شبكة رحلاته الدولية خلال العام المقبل؛ لتشمل إضافة عدد من المحطات الدولية بمشيئة الله.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
04:19 PM

"طيران أديل" يشارك في "شتاء السعودية" بأسعار تشجيعية للسياحة المحلية

من 10 ديسمبر حتى نهاية مارس 2021.. أكثر من 17 وجهة حول المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يشارك "طيران أديل" الطيران الاقتصادي بالمملكة في موسم شتاء السعودية، الذي أُطلق عبر الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "الشتاء حولك"، خلال المدة من 10 ديسمبر وحتى نهاية شهر مارس 2021، في أكثر من 17 وجهة سياحية حول المملكة؛ حيث قدّمت أسعاراً خاصة وخصومات تشجيعية على الرحلات الجوية من وإلى المحطات على شبكة رحلاته المتنامية.

وبهذه المناسبة أكد أحمد البراهيم -نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بطيران أديل- دور منظومة السياحة السعودية وأهمية إطلاق موسم شتاء السعودية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، ودعم جميع القطاعات المرتبطة بالمنظومة السياحية، مشيرًا إلى أهمية تكامل وتضافر الجهود المشتركة مع القطاع السياحي لتحقيق الأهداف المشتركة، والإسهام كذلك في إثراء التجارب السياحية لموسم شتاء السعودية.

وأوضح أن "طيران أديل" يقدم عروضًا على أسعار الرحلات الجوية لعدد من الوجهات السياحية التي تضمّنها موسم شتاء السعودية؛ ومنها: الرياض، وجدة، وتبوك، وحائل وجازان، وذلك عند الحجز المبكر عبر موقع الشركة على الإنترنت أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

ويشغّل "طيران أديل" رحلاته إلى مختلف المحطات الداخلية بإجمالي رحلات يومية يصل إلى 76 رحلة؛ حيث تربط عشر محطات داخلية تمثل شبكة رحلات تغطي جميع الجهات الأربع على خريطة المملكة من خلال أسطول من الطائرات يعدّ من الأساطيل الأحدث عالميّاً، ومن المقرر توسيع شبكة رحلاته الدولية خلال العام المقبل؛ لتشمل إضافة عدد من المحطات الدولية بمشيئة الله.

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