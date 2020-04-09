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"حساب المواطن": بإمكان الفرد الذي لم يُثبت استقلالية المسكن العودة ليكون تابعًا

منح المستقلين مهلة شهرَيْن لإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الدعم

أكد حساب المواطن أنه بإمكان الفرد المستقل الذي لم يستطع إثبات استقلالية المسكن العودة ليكون من ضمن التابعين لأحد الوالدين للاستفادة من دعم البرنامج.

جاء ذلك ردًّا على عدد من الاستفسارات بعد التعديلات والضوابط الجديدة التي بدأ تطبيقها، التي شملت أيضًا تعليق التسجيل للمستفيدين الجدد، إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وتفصيلاً، تضمنت التعديلات الجديدة إلزام المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد تبلغ سنه ثمانية عشر عامًا أو أكثر؛ كون دعم الأسرة هدفًا من أهداف البرنامج، وكذلك كون الأسرة تشترك في استهلاك الطاقة.

وبيّن البرنامج أن هناك فئات معينة من الأفراد المسجلين كمستقلين لا يستوفون معايير الاستحقاق؛ كونهم يسكنون مع أسرهم.

وطالب المستفيد المستقل برفع أحد الإثباتات الآتية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو إحدى الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم.

وأُعطي الأفراد المستقلون مهلة مدة شهرَيْن لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

وحملت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة الـ(28) من شهر مارس لعام2020م.

ويشمل ذلك مَن تقدم قبل ذلك التاريخ، ولم يستكمل إجراءات التسجيل، أو من لم تتم دراسة أهليته.

ويُستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين حتى تتم مراجعة الضوابط مستقبلاً.

وأشار البرنامج إلى أنه سيتم ضم وتسجيل جميع الحالات المسجلة، وتمت دراسة أهليتها حتى دفعة شهر مارس. كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق؛ إذ يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة الـ28 من شهر مارس 2020م (بنزين91: 1.55 ريال / لتر، وتعرفة الكهرباء 0.18 هللة/ كيلو واط).

حساب المواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن": بإمكان الفرد الذي لم يُثبت استقلالية المسكن العودة ليكون تابعًا
سبق

أكد حساب المواطن أنه بإمكان الفرد المستقل الذي لم يستطع إثبات استقلالية المسكن العودة ليكون من ضمن التابعين لأحد الوالدين للاستفادة من دعم البرنامج.

جاء ذلك ردًّا على عدد من الاستفسارات بعد التعديلات والضوابط الجديدة التي بدأ تطبيقها، التي شملت أيضًا تعليق التسجيل للمستفيدين الجدد، إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وتفصيلاً، تضمنت التعديلات الجديدة إلزام المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد تبلغ سنه ثمانية عشر عامًا أو أكثر؛ كون دعم الأسرة هدفًا من أهداف البرنامج، وكذلك كون الأسرة تشترك في استهلاك الطاقة.

وبيّن البرنامج أن هناك فئات معينة من الأفراد المسجلين كمستقلين لا يستوفون معايير الاستحقاق؛ كونهم يسكنون مع أسرهم.

وطالب المستفيد المستقل برفع أحد الإثباتات الآتية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو إحدى الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم.

وأُعطي الأفراد المستقلون مهلة مدة شهرَيْن لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

وحملت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة الـ(28) من شهر مارس لعام2020م.

ويشمل ذلك مَن تقدم قبل ذلك التاريخ، ولم يستكمل إجراءات التسجيل، أو من لم تتم دراسة أهليته.

ويُستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين حتى تتم مراجعة الضوابط مستقبلاً.

وأشار البرنامج إلى أنه سيتم ضم وتسجيل جميع الحالات المسجلة، وتمت دراسة أهليتها حتى دفعة شهر مارس. كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق؛ إذ يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة الـ28 من شهر مارس 2020م (بنزين91: 1.55 ريال / لتر، وتعرفة الكهرباء 0.18 هللة/ كيلو واط).

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
12:36 AM

"حساب المواطن": بإمكان الفرد الذي لم يُثبت استقلالية المسكن العودة ليكون تابعًا

منح المستقلين مهلة شهرَيْن لإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الدعم

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قاسم الخبراني - الرياض
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أكد حساب المواطن أنه بإمكان الفرد المستقل الذي لم يستطع إثبات استقلالية المسكن العودة ليكون من ضمن التابعين لأحد الوالدين للاستفادة من دعم البرنامج.

جاء ذلك ردًّا على عدد من الاستفسارات بعد التعديلات والضوابط الجديدة التي بدأ تطبيقها، التي شملت أيضًا تعليق التسجيل للمستفيدين الجدد، إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وتفصيلاً، تضمنت التعديلات الجديدة إلزام المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد تبلغ سنه ثمانية عشر عامًا أو أكثر؛ كون دعم الأسرة هدفًا من أهداف البرنامج، وكذلك كون الأسرة تشترك في استهلاك الطاقة.

وبيّن البرنامج أن هناك فئات معينة من الأفراد المسجلين كمستقلين لا يستوفون معايير الاستحقاق؛ كونهم يسكنون مع أسرهم.

وطالب المستفيد المستقل برفع أحد الإثباتات الآتية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو إحدى الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم.

وأُعطي الأفراد المستقلون مهلة مدة شهرَيْن لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

وحملت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة الـ(28) من شهر مارس لعام2020م.

ويشمل ذلك مَن تقدم قبل ذلك التاريخ، ولم يستكمل إجراءات التسجيل، أو من لم تتم دراسة أهليته.

ويُستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين حتى تتم مراجعة الضوابط مستقبلاً.

وأشار البرنامج إلى أنه سيتم ضم وتسجيل جميع الحالات المسجلة، وتمت دراسة أهليتها حتى دفعة شهر مارس. كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق؛ إذ يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة الـ28 من شهر مارس 2020م (بنزين91: 1.55 ريال / لتر، وتعرفة الكهرباء 0.18 هللة/ كيلو واط).

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