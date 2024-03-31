"العيسي" يحتفل بزفافه

احتفل الشاب صالح جابر صالح العيسي بزواجه على كريمة علي محمد العيسي، بإحدى قاعات الاحتفالات بثلاثاء بني عيسى، في حضور الأهل والأصدقاء الذين جاؤوا لمشاركة العروسين فرحتهما بزفافهما، متمنين لهما حياة سعيدة.
احتفل الشاب صالح جابر صالح العيسي بزواجه على كريمة علي محمد العيسي، بإحدى قاعات الاحتفالات بثلاثاء بني عيسى، في حضور الأهل والأصدقاء الذين جاؤوا لمشاركة العروسين فرحتهما بزفافهما، متمنين لهما حياة سعيدة.
احتفل الشاب صالح جابر صالح العيسي بزواجه على كريمة علي محمد العيسي، بإحدى قاعات الاحتفالات بثلاثاء بني عيسى، في حضور الأهل والأصدقاء الذين جاؤوا لمشاركة العروسين فرحتهما بزفافهما، متمنين لهما حياة سعيدة.
احتفل الشاب صالح جابر صالح العيسي بزواجه على كريمة علي محمد العيسي، بإحدى قاعات الاحتفالات بثلاثاء بني عيسى، في حضور الأهل والأصدقاء الذين جاؤوا لمشاركة العروسين فرحتهما بزفافهما، متمنين لهما حياة سعيدة.