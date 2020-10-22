وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا

استعراض الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي.

وتضم المجموعة كلاً من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

على جانب آخر استقبل ابن فرحان في مقر الوزارة بالرياض اليوم، المستشارة السياسية الأعلى لوزير الطاقة الأمريكي فيكتوريا كوتس.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.