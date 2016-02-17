"بلجون" يقدم شكره وتقديره لمنسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي بمكة

بعد فوزهم بجائزة التميز الإنساني مناصفةً مع الفنان فايز المالكي

قدم مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور مصطفى جميل بلجون، شكره وتقديره لمنسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة.



جاء ذلك بعد فوزهم بجائزة "مكة للتميز" فرع التميز الإنساني، مناصفةً مع الفنان فايز المالكي، نظير جهودهم العظيمة للمحافظة على سلامة وأرواح المواطنين والمقيمين في المنطقة.



وكذلك لما يقومون به من أعمال إنسانية وجليلة لخدمة الإنسان في هذه البلاد الطاهرة، والرسالة السامية للهيئة التي تسعى فيها لحفظ الأرواح، وتخفيف المعاناة من خلال خدمات إسعافية وإنسانية يقدمها سفراء الحياة المؤهَّلُون بإتقان ودون تمييز.



بالإضافة إلى ما تقدمه الهيئة من خدمات إسعافية داخل الحرمين الشريفين خلال موسمي الحج والعمرة وعلى مدار العام، ورؤيتها في ذلك أن تحقق الريادة في حفظ الأرواح وخدمة الإنسان ومشاركة المجتمع.



وأشار الدكتور بلجون إلى أن هذا الفوز يمثل دعمًا وحافزاً وتقديرًا لمنسوبي هذا الصرح الإنساني لتقديم المزيد من البذل والعطاء لتحقيق الإنجازات والمسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي الهلال الأحمر في تأدية واجبهم ورسالتهم الإنسانية، متمثلًا في تقديم الخدمات الطبية الإسعافية لكل المواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين بما يتواكب مع رؤية قيادتنا الرشيدة وبما نحظى به من دعم لا محدود.



وأشاد "د. بلجون" بالقائمين على الجائزة وحرصهم على تعزيز روح المنافسة لما في الصالح العام؛ مما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.



وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ⁧‫الأمير خالد الفيصل، قد أعلن أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في أفرعها التسعة، وكذلك الفائزون في مبادرات ‏⁧‫ملتقى مكة الثقافي‬⁩ في دورته السادسة؛ حيث فاز في فرع التميز الإنساني هيئة الهلال الأحمر السعودي والفنان فايز المالكي مناصفة.