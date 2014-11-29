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بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا

سيساعد فريق الخبراء على تنفيذ استجابة قوية وحازمة لاحتواء الفيروس

أعلن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن؛ تعيين أعضاء جدد في المجلس الاستشاري الانتقالي لفيروس كورونا.

وأوضح بايدن؛ في بيان صادر عن مكتبه، أنه سيساعد فريق خبراء الصحة العامة على الاستعداد لتنفيذ استجابة قوية وحازمة لاحتواء الفيروس.

ووفق "روسيا اليوم"، يشترك في رئاسة المجلس الاستشاري لفيروس كورونا في الولايات المتحدة كل من: الدكتور ديفيد كيسلر، والدكتور فيفيك مورثي، والدكتور مارسيلا نونيز سميث.

وكان بايدن؛ قد أعلن في تصريحات سابقة، أنه "مع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، أحتاج إلى فريق يقدم المشورة لي وللفريق الانتقالي".

المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن

الرئيسية/ أخبار العالم

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بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا
سبق

أعلن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن؛ تعيين أعضاء جدد في المجلس الاستشاري الانتقالي لفيروس كورونا.

وأوضح بايدن؛ في بيان صادر عن مكتبه، أنه سيساعد فريق خبراء الصحة العامة على الاستعداد لتنفيذ استجابة قوية وحازمة لاحتواء الفيروس.

ووفق "روسيا اليوم"، يشترك في رئاسة المجلس الاستشاري لفيروس كورونا في الولايات المتحدة كل من: الدكتور ديفيد كيسلر، والدكتور فيفيك مورثي، والدكتور مارسيلا نونيز سميث.

وكان بايدن؛ قد أعلن في تصريحات سابقة، أنه "مع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، أحتاج إلى فريق يقدم المشورة لي وللفريق الانتقالي".

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
08:56 AM

بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا

سيساعد فريق الخبراء على تنفيذ استجابة قوية وحازمة لاحتواء الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن؛ تعيين أعضاء جدد في المجلس الاستشاري الانتقالي لفيروس كورونا.

وأوضح بايدن؛ في بيان صادر عن مكتبه، أنه سيساعد فريق خبراء الصحة العامة على الاستعداد لتنفيذ استجابة قوية وحازمة لاحتواء الفيروس.

ووفق "روسيا اليوم"، يشترك في رئاسة المجلس الاستشاري لفيروس كورونا في الولايات المتحدة كل من: الدكتور ديفيد كيسلر، والدكتور فيفيك مورثي، والدكتور مارسيلا نونيز سميث.

وكان بايدن؛ قد أعلن في تصريحات سابقة، أنه "مع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، أحتاج إلى فريق يقدم المشورة لي وللفريق الانتقالي".

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