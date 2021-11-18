"التعليم" تبدأ استقبال طلبات ترشيح المعلمين لـ"التدريس في الخارج"

لحاجة بعض المدارس السعودية خارج البلاد وبعض الدول لإيفادهم

بدأت وزارة التعليم وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات في استقبال طلبات ترشيح المعلمين للإيفاد للعمل بالتدريس في الخارج، وحددت يوم الخميس 1441/5/7هـ آخر موعد لرفع الأوراق المطلوبة، ومشددة على التقيد بإرسال الأوراق المطلوبة.

وأوضحت "التعليم" أن ذلك يأتي نظراً لحاجة بعض الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج وبعض الدول لإيفاد معلمين ومشرفين تربويين سعوديين للعام الدراسي القادم 1442/1441هـ، ولما ورد في لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج بقرار من مجلس الوزراء المتضمن إيفاد معلمين سعوديين، وموافقة المقام السامي الكريم على إيفاد معلمين سعوديين للعمل في بعض الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمنت أهم الضوابط العامة للمرشحين بأن يكون المرشح من شاغلي الوظائف التعليمية ولا يقل تقديره في الأداء الوظيفي عن 95 درجة في السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يحمل المرشح مؤهلاً علمياً لا يقل عن البكالوريوس في مادة التخصص، ولا يقل عمر المعلم المرشح عن 30 عاماً ولا يزيد عن 50 عاماً، ولا يقل عمر وكيل وقائد المدرسة والمشرف التربوي عن 35 عاماً ولا يزيد عن 55 عاماً ويحتسب ذلك إلى تاريخ بداية هذا العام الدراسي 1441/1/2هـ.