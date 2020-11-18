في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان .. تعادلان وثلاثة انتصارات

تغلب الفيحاء على ضيفه الشعلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب نادي الزلفي، في ثاني أيام الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

بهذا الفوز رفع الفيحاء رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع متخلفًا بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الحزم، في حين تجمد رصيد الشعلة عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

وحسم هجر مواجهته مع ضيفه البكيرية لمصلحته بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أُقيم على ملعب نادي هجر، حيث رفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 8 نقاط في المركز الخامس، بينما بقي البكيرية في المركز السادس عشر برصيد نقطتين.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد حقق فريق أحد فوزًا ثمينًا على مضيفه عرعر بهدف دون رد، ليرفع أحد رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر، فيما بقي عرعر من دون أي نقطة في المركز التاسع عشر.

وفي جدة على أرض ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية تعادل فريق جدة وضيفه الجيل بهدف لكل منهما، ليضيف الجيل نقطة لرصيده الذي أصبح يملك 8 نقاط في المركز الثامن، ورفع جدة رصيده إلى النقطة الـخامسة في المركز الرابع عشر.

كما سيطر التعادل السلبي على مواجهة النجوم والكوكب والتي استضافها ملعب نادي الفتح، ليحقق النجوم أول نقطة له في المركز الثامن عشر، فيما يحتل الكوكب المركز التاسع بـ 8 نقاط.

وتستكمل غدًا الخميس منافسات الجولة الخامسة، بمواجهة وحيدة تجمع النهضة الثاني عشر برصيد 6 نقاط ونظيره الساحل صاحب المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.