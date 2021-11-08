النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 43 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 75 خلال الـ 24 ساعة الماضية

"إدمان واستخدام قهري".. تسريب جديد يكشف عما تخفيه "فيسبوك" عن مستخدميها

كشفت تسريبات جديدة من داخل شركة "فيسبوك" الأمريكية عن تفاصيل أخرى حول الدراسات المرعبة التي تخفيها الشركة الأمريكية عن مستخدميها.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تفاصيل تلك الدراسات السرية، التي ترصد أن فيسبوك على دراية بمستوى الاستخدام "الإشكالي" لمواقعها ومنصاتها على مستخدميها.

ووجدت دراسة داخلية أن 1 من كل 8 مستخدمين لمنصات فيسبوك يعانون من الاستخدام القهري لوسائل التواصل الاجتماعي، الذي يؤثر سلبًا على نومهم وعملهم وعلاقاتهم؛ وهو ما تطلق عليه الأبحاث العلمية "إدمان الإنترنت".

ولفتت الدراسة إلى أن "فيسبوك" جهّزت فريقًا كاملًا يركز على رفاهية المستخدم، واقترحت طرقًا عديدة للحد من الاستخدام الإشكالي لمنصاتها.

ولكن فجأة قررت فيسبوك وقف عمل هذا الفريق في عام 2019، وعدم الاكتراث بصحة مستخدميها.

ودافعت براتيتي رايتشودري، نائبة رئيس الأبحاث في شركة "ميتا" أو فيسبوك" عن تلك الدراسات، واتهمت الصحيفة بتشويهها وإخراجها من مضمونها.

وأردفت: "فيسبوك شاركت ودعمت جهودنا كافة لفهم وتمكين مستخدمينا من استخدام كل خدماتنا بشكل أفضل وإدارة الاستخدام الإشكالي".

واستمرت بقولها: "الاستخدام الإشكالي لا يساوي إدمان الإنترنت أبدًا، ومع ذلك قدمنا ميزات عديدة لمساعدة الأشخاص على إدارة تجاربهم بصورة أفضل وأكثر صحة لهم".

وتعد الدراسات الأخيرة جزءًا من سلسلة تنشرها الصحيفة الأمريكية ضمن مجموعة من الوثائق، التي سربتها الموظفة السابقة في فيسبوك فرانسيس هيوجن، والتي تكشف عن مخالفات جسيمة ترتكبها المنصة بحق مستخدميها.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"إدمان واستخدام قهري".. تسريب جديد يكشف عما تخفيه "فيسبوك" عن مستخدميها
سبق

كشفت تسريبات جديدة من داخل شركة "فيسبوك" الأمريكية عن تفاصيل أخرى حول الدراسات المرعبة التي تخفيها الشركة الأمريكية عن مستخدميها.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تفاصيل تلك الدراسات السرية، التي ترصد أن فيسبوك على دراية بمستوى الاستخدام "الإشكالي" لمواقعها ومنصاتها على مستخدميها.

ووجدت دراسة داخلية أن 1 من كل 8 مستخدمين لمنصات فيسبوك يعانون من الاستخدام القهري لوسائل التواصل الاجتماعي، الذي يؤثر سلبًا على نومهم وعملهم وعلاقاتهم؛ وهو ما تطلق عليه الأبحاث العلمية "إدمان الإنترنت".

ولفتت الدراسة إلى أن "فيسبوك" جهّزت فريقًا كاملًا يركز على رفاهية المستخدم، واقترحت طرقًا عديدة للحد من الاستخدام الإشكالي لمنصاتها.

ولكن فجأة قررت فيسبوك وقف عمل هذا الفريق في عام 2019، وعدم الاكتراث بصحة مستخدميها.

ودافعت براتيتي رايتشودري، نائبة رئيس الأبحاث في شركة "ميتا" أو فيسبوك" عن تلك الدراسات، واتهمت الصحيفة بتشويهها وإخراجها من مضمونها.

وأردفت: "فيسبوك شاركت ودعمت جهودنا كافة لفهم وتمكين مستخدمينا من استخدام كل خدماتنا بشكل أفضل وإدارة الاستخدام الإشكالي".

واستمرت بقولها: "الاستخدام الإشكالي لا يساوي إدمان الإنترنت أبدًا، ومع ذلك قدمنا ميزات عديدة لمساعدة الأشخاص على إدارة تجاربهم بصورة أفضل وأكثر صحة لهم".

وتعد الدراسات الأخيرة جزءًا من سلسلة تنشرها الصحيفة الأمريكية ضمن مجموعة من الوثائق، التي سربتها الموظفة السابقة في فيسبوك فرانسيس هيوجن، والتي تكشف عن مخالفات جسيمة ترتكبها المنصة بحق مستخدميها.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
10:41 AM

"إدمان واستخدام قهري".. تسريب جديد يكشف عما تخفيه "فيسبوك" عن مستخدميها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
482

كشفت تسريبات جديدة من داخل شركة "فيسبوك" الأمريكية عن تفاصيل أخرى حول الدراسات المرعبة التي تخفيها الشركة الأمريكية عن مستخدميها.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تفاصيل تلك الدراسات السرية، التي ترصد أن فيسبوك على دراية بمستوى الاستخدام "الإشكالي" لمواقعها ومنصاتها على مستخدميها.

ووجدت دراسة داخلية أن 1 من كل 8 مستخدمين لمنصات فيسبوك يعانون من الاستخدام القهري لوسائل التواصل الاجتماعي، الذي يؤثر سلبًا على نومهم وعملهم وعلاقاتهم؛ وهو ما تطلق عليه الأبحاث العلمية "إدمان الإنترنت".

ولفتت الدراسة إلى أن "فيسبوك" جهّزت فريقًا كاملًا يركز على رفاهية المستخدم، واقترحت طرقًا عديدة للحد من الاستخدام الإشكالي لمنصاتها.

ولكن فجأة قررت فيسبوك وقف عمل هذا الفريق في عام 2019، وعدم الاكتراث بصحة مستخدميها.

ودافعت براتيتي رايتشودري، نائبة رئيس الأبحاث في شركة "ميتا" أو فيسبوك" عن تلك الدراسات، واتهمت الصحيفة بتشويهها وإخراجها من مضمونها.

وأردفت: "فيسبوك شاركت ودعمت جهودنا كافة لفهم وتمكين مستخدمينا من استخدام كل خدماتنا بشكل أفضل وإدارة الاستخدام الإشكالي".

واستمرت بقولها: "الاستخدام الإشكالي لا يساوي إدمان الإنترنت أبدًا، ومع ذلك قدمنا ميزات عديدة لمساعدة الأشخاص على إدارة تجاربهم بصورة أفضل وأكثر صحة لهم".

وتعد الدراسات الأخيرة جزءًا من سلسلة تنشرها الصحيفة الأمريكية ضمن مجموعة من الوثائق، التي سربتها الموظفة السابقة في فيسبوك فرانسيس هيوجن، والتي تكشف عن مخالفات جسيمة ترتكبها المنصة بحق مستخدميها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,223
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,027
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,115
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,184

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة