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"البياري" يجتمع بأمين سياسة الدفاع بإسبانيا على هامش معرض الأمن الدولي في مدريد

التقى مهندسي برنامج سامي نافانتيا للصناعات البحرية بحضور وفد "الشركة السعودية"

اجتمع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، مع الأمين العام لسياسة الدفاع بمملكة إسبانيا الفريق البحري خوان فرنثسكو مارتينيث نونييث، على هامش معرض الدفاع والأمن الدولي في العاصمة الإسبانية مدريد.

ونوقش خلال الاجتماع سبل التعاون بين البلدين الصديقين والجوانب العسكرية والدفاعية.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والملحق العسكري السعودي لدى مملكة إسبانيا العميد الركن خالد الغفيلي.

كما التقى مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري في العاصمة الإسبانية مدريد، مهندسي برنامج "سامي نافانتيا" للصناعات البحرية المخصص للتدريب على رأس العمل لنظام إدارة القتال البحري "حزم"، بحضور وفد من الشركة السعودية للصناعات العسكرية بقيادة الرئيس التنفيذي المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد.

وأشاد بهذا البرنامج الريادي الذي يعمل على تطور الكوادر الوطنية السعودية التي ستُسهم بشكل فعّال في نقل وتوطين التقنية والمعرفة، كما ستقوم بتطوير منظومة متكاملة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية.

حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والملحق العسكري السعودي لدى مملكة إسبانيا العميد الركن خالد الغفيلي، وعدد من أعضاء الوفد المصاحب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البياري" يجتمع بأمين سياسة الدفاع بإسبانيا على هامش معرض الأمن الدولي في مدريد
سبق

اجتمع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، مع الأمين العام لسياسة الدفاع بمملكة إسبانيا الفريق البحري خوان فرنثسكو مارتينيث نونييث، على هامش معرض الدفاع والأمن الدولي في العاصمة الإسبانية مدريد.

ونوقش خلال الاجتماع سبل التعاون بين البلدين الصديقين والجوانب العسكرية والدفاعية.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والملحق العسكري السعودي لدى مملكة إسبانيا العميد الركن خالد الغفيلي.

كما التقى مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري في العاصمة الإسبانية مدريد، مهندسي برنامج "سامي نافانتيا" للصناعات البحرية المخصص للتدريب على رأس العمل لنظام إدارة القتال البحري "حزم"، بحضور وفد من الشركة السعودية للصناعات العسكرية بقيادة الرئيس التنفيذي المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد.

وأشاد بهذا البرنامج الريادي الذي يعمل على تطور الكوادر الوطنية السعودية التي ستُسهم بشكل فعّال في نقل وتوطين التقنية والمعرفة، كما ستقوم بتطوير منظومة متكاملة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية.

حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والملحق العسكري السعودي لدى مملكة إسبانيا العميد الركن خالد الغفيلي، وعدد من أعضاء الوفد المصاحب.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
11:30 PM

"البياري" يجتمع بأمين سياسة الدفاع بإسبانيا على هامش معرض الأمن الدولي في مدريد

التقى مهندسي برنامج سامي نافانتيا للصناعات البحرية بحضور وفد "الشركة السعودية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اجتمع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، مع الأمين العام لسياسة الدفاع بمملكة إسبانيا الفريق البحري خوان فرنثسكو مارتينيث نونييث، على هامش معرض الدفاع والأمن الدولي في العاصمة الإسبانية مدريد.

ونوقش خلال الاجتماع سبل التعاون بين البلدين الصديقين والجوانب العسكرية والدفاعية.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والملحق العسكري السعودي لدى مملكة إسبانيا العميد الركن خالد الغفيلي.

كما التقى مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري في العاصمة الإسبانية مدريد، مهندسي برنامج "سامي نافانتيا" للصناعات البحرية المخصص للتدريب على رأس العمل لنظام إدارة القتال البحري "حزم"، بحضور وفد من الشركة السعودية للصناعات العسكرية بقيادة الرئيس التنفيذي المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد.

وأشاد بهذا البرنامج الريادي الذي يعمل على تطور الكوادر الوطنية السعودية التي ستُسهم بشكل فعّال في نقل وتوطين التقنية والمعرفة، كما ستقوم بتطوير منظومة متكاملة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية.

حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والملحق العسكري السعودي لدى مملكة إسبانيا العميد الركن خالد الغفيلي، وعدد من أعضاء الوفد المصاحب.

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