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شاهين.. خبير بالأرصاد يرسم خارطة التوقعات للمملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة

متأثرة بإعصار شاهين.. أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة مصحوبة برياح شديدة

تَوقع عقيل العقيل الخبير بالمركز الوطني للأرصاد بجدة، أن تتأثر أجواء المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة بشكل غير مباشر، بإعصار شاهين، ويتحول الإعصار المداري إلى منخفض يؤثر على المناطق الجنوبية الشرقية بأمطار غزيرة مع سرعة للرياح وسحب ركامية رعدية.

وأضاف "العقيل" أنه خلال الـ48 ساعة القادمة، يتحرك المنخفض المداري ليؤثر على المناطق الجنوبية ومنطقة الرياض، وكذلك منطقة نجران خاصة محافظة شرورة، بجانب تأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

واليوم تَوَقّع هطول أمطار غزيرة على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية ابتداء من مرتفعات عسير وجازان والشرقية، وقد تظهر تشكلات من السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة وكذلك الحال على المرتفعات وقمم الجبال في الباحة.

ولفت إلى أن إعصار شاهين إعصار بالدرجة الأولى يقترب من سلطنة عمان ويؤثر بشكل مباشر على الإمارات العربية المتحدة وعمان، وبشكل غير مباشر على المملكة.

وتابع "العقيل": حاليًا عين الإعصار تقترب من سواحل السلطنة، وسرعة الرياح في حدود مركز الإعصار تصل إلى 139كم/س مع توقعات بارتفاع الأمواج إلى حوالى 12 مترًا على سواحل السلطنة، وهطول غزير إلى غزير جدًّا للأمطار قد يصل إلى 600 مل.

وتوقع هطول أمطار غزيرة ورياح سرعتها عالية على معظم سواحل السلطنة وكذلك الحال على دولة الإمارات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهين.. خبير بالأرصاد يرسم خارطة التوقعات للمملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة
سبق

تَوقع عقيل العقيل الخبير بالمركز الوطني للأرصاد بجدة، أن تتأثر أجواء المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة بشكل غير مباشر، بإعصار شاهين، ويتحول الإعصار المداري إلى منخفض يؤثر على المناطق الجنوبية الشرقية بأمطار غزيرة مع سرعة للرياح وسحب ركامية رعدية.

وأضاف "العقيل" أنه خلال الـ48 ساعة القادمة، يتحرك المنخفض المداري ليؤثر على المناطق الجنوبية ومنطقة الرياض، وكذلك منطقة نجران خاصة محافظة شرورة، بجانب تأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

واليوم تَوَقّع هطول أمطار غزيرة على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية ابتداء من مرتفعات عسير وجازان والشرقية، وقد تظهر تشكلات من السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة وكذلك الحال على المرتفعات وقمم الجبال في الباحة.

ولفت إلى أن إعصار شاهين إعصار بالدرجة الأولى يقترب من سلطنة عمان ويؤثر بشكل مباشر على الإمارات العربية المتحدة وعمان، وبشكل غير مباشر على المملكة.

وتابع "العقيل": حاليًا عين الإعصار تقترب من سواحل السلطنة، وسرعة الرياح في حدود مركز الإعصار تصل إلى 139كم/س مع توقعات بارتفاع الأمواج إلى حوالى 12 مترًا على سواحل السلطنة، وهطول غزير إلى غزير جدًّا للأمطار قد يصل إلى 600 مل.

وتوقع هطول أمطار غزيرة ورياح سرعتها عالية على معظم سواحل السلطنة وكذلك الحال على دولة الإمارات.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
12:30 PM
اخر تعديل
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
07:08 PM

شاهين.. خبير بالأرصاد يرسم خارطة التوقعات للمملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة

متأثرة بإعصار شاهين.. أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة مصحوبة برياح شديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,307

تَوقع عقيل العقيل الخبير بالمركز الوطني للأرصاد بجدة، أن تتأثر أجواء المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة بشكل غير مباشر، بإعصار شاهين، ويتحول الإعصار المداري إلى منخفض يؤثر على المناطق الجنوبية الشرقية بأمطار غزيرة مع سرعة للرياح وسحب ركامية رعدية.

وأضاف "العقيل" أنه خلال الـ48 ساعة القادمة، يتحرك المنخفض المداري ليؤثر على المناطق الجنوبية ومنطقة الرياض، وكذلك منطقة نجران خاصة محافظة شرورة، بجانب تأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

واليوم تَوَقّع هطول أمطار غزيرة على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية ابتداء من مرتفعات عسير وجازان والشرقية، وقد تظهر تشكلات من السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة وكذلك الحال على المرتفعات وقمم الجبال في الباحة.

ولفت إلى أن إعصار شاهين إعصار بالدرجة الأولى يقترب من سلطنة عمان ويؤثر بشكل مباشر على الإمارات العربية المتحدة وعمان، وبشكل غير مباشر على المملكة.

وتابع "العقيل": حاليًا عين الإعصار تقترب من سواحل السلطنة، وسرعة الرياح في حدود مركز الإعصار تصل إلى 139كم/س مع توقعات بارتفاع الأمواج إلى حوالى 12 مترًا على سواحل السلطنة، وهطول غزير إلى غزير جدًّا للأمطار قد يصل إلى 600 مل.

وتوقع هطول أمطار غزيرة ورياح سرعتها عالية على معظم سواحل السلطنة وكذلك الحال على دولة الإمارات.

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