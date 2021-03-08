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إدارات التعليم: التعليم "عن بعد" قصة نجاح كسبت تحديات المرحلة

تفاعلاً مع تغريدة "آل الشيخ" عن مرور عام على التعليم "عن بعد"

تفاعلت إدارات التعليم بالمملكة مع تغريد وزير التعليم التي تحدث فيها عن قصة النجاح التي ترجمتها تضافر الجهود بمنظومة التعليم في رحلة عام من التعليم "عن بعد".

وأكدت إدارات التعليم في رد على تغريدة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: التعليم عن بعد حقق نجاحاً كبيراً، عكس جاهزية البنية التقنية لوزارة التعليم، وأثبت عمق القرار الاستراتيجي وضمان استمرار العملية التعليمية وسجل نجاحات غير مسبوقة بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة وزير التعليم، أثبتت أن المملكة في مقدمة العالم، وكشف قدرة وزارة التعليم على مواجهة التحديات في ظل جائحة فيروس كورونا، كما عكس قصص نجاح وطنية في مرحلة استثنائية كسر حاجزي الزمان والمكان، ترجم نجاحاتها أبطالها أفراد المجتمع التعليمي من "معلمين وطلاب وأولياء أمور".

وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إدارات التعليم: التعليم "عن بعد" قصة نجاح كسبت تحديات المرحلة
سبق

تفاعلت إدارات التعليم بالمملكة مع تغريد وزير التعليم التي تحدث فيها عن قصة النجاح التي ترجمتها تضافر الجهود بمنظومة التعليم في رحلة عام من التعليم "عن بعد".

وأكدت إدارات التعليم في رد على تغريدة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: التعليم عن بعد حقق نجاحاً كبيراً، عكس جاهزية البنية التقنية لوزارة التعليم، وأثبت عمق القرار الاستراتيجي وضمان استمرار العملية التعليمية وسجل نجاحات غير مسبوقة بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة وزير التعليم، أثبتت أن المملكة في مقدمة العالم، وكشف قدرة وزارة التعليم على مواجهة التحديات في ظل جائحة فيروس كورونا، كما عكس قصص نجاح وطنية في مرحلة استثنائية كسر حاجزي الزمان والمكان، ترجم نجاحاتها أبطالها أفراد المجتمع التعليمي من "معلمين وطلاب وأولياء أمور".

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
02:29 PM

إدارات التعليم: التعليم "عن بعد" قصة نجاح كسبت تحديات المرحلة

تفاعلاً مع تغريدة "آل الشيخ" عن مرور عام على التعليم "عن بعد"

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تفاعلت إدارات التعليم بالمملكة مع تغريد وزير التعليم التي تحدث فيها عن قصة النجاح التي ترجمتها تضافر الجهود بمنظومة التعليم في رحلة عام من التعليم "عن بعد".

وأكدت إدارات التعليم في رد على تغريدة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: التعليم عن بعد حقق نجاحاً كبيراً، عكس جاهزية البنية التقنية لوزارة التعليم، وأثبت عمق القرار الاستراتيجي وضمان استمرار العملية التعليمية وسجل نجاحات غير مسبوقة بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة وزير التعليم، أثبتت أن المملكة في مقدمة العالم، وكشف قدرة وزارة التعليم على مواجهة التحديات في ظل جائحة فيروس كورونا، كما عكس قصص نجاح وطنية في مرحلة استثنائية كسر حاجزي الزمان والمكان، ترجم نجاحاتها أبطالها أفراد المجتمع التعليمي من "معلمين وطلاب وأولياء أمور".

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