النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الملوان" الخيري يطلق مبادرة "إيواء" لتأمين وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة

تهدف لمساعدة المستفيد في التخلص من عناء الإيجار وتوفير منزل مناسب

أطلق وقف "الملوان" الخيري مبادرة "إيواء" لتأمين منازل للمستفيدين من خلال تأمين وحدات سكنية جاهزة لكل أسرة مستهدفة، والتي بدأت بتاريخ 9 من ذي الحجة 1442هـ.

جاء ذلك من خلال تأمين منازل جاهزة وقفية للأسر الأشد حاجة في القرى والهجر النائية لتأمين حياة كريمة.

وتهدف المبادرة إلى تأمين منازل جاهزة، وضمان استدامتها للأسر المستهدفة، واكتفاء المستفيد من عناء الإيجار وتوفير منزل دائم مناسب له ولأسرته، والمحافظة على خصائص ومزايا المنازل الجاهزة التي تشيدها المؤسسة من خلال إدارتها وصيانتها بفاعلية.

والفئات المستفيدة هي الأسر الأشد حاجة "الأيتام - الأسر ذات الدخل المحدود – أرامل - مطلقات".

وعبر أربع مراحل استفادت عشر أسر من مبادرة "إيواء" شملت أربع مناطق:

المرحلة الأولى: "أسرتان" - من مستفيدي جمعية البر الخيرية في الحكامية - جازان.

المرحلة الثانية: "ثلاث أسر" من مستفيدي الجمعيات الخيرية من شمال المملكة.

المرحلة الثالثة: "ثلاث أسر" من مستفيدي الجمعيات الخيرية غرب المملكة.

المرحلة الرابعة: "أسرتان" من مستفيدي الجمعيات الخيرية شرق المملكة.

وتقدر التكلفة التقريبية للمشروع بـ770 ألف ريال سعودي، مع تأمين الأجهزة الكهربائية لكل أسرة مستفيدة لكل منزل في المشروع.

ويطمح وقف "الملوان" الخيري من خلال هذه المبادرة في الوصول إلى مخرجات تساعد الأسر المستفيدة من:

1. تأمين وحدات سكنية دائمة مناسبة للمستفيدين.

2. الحفاظ على أفراد الأسرة من عواقب الوضع الاجتماعي المنحدر.

3. تحقيق التنمية المستدامة؛ وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، من خلال تأمين الوحدات السكنية الوقفية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الملوان" الخيري يطلق مبادرة "إيواء" لتأمين وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة
سبق

أطلق وقف "الملوان" الخيري مبادرة "إيواء" لتأمين منازل للمستفيدين من خلال تأمين وحدات سكنية جاهزة لكل أسرة مستهدفة، والتي بدأت بتاريخ 9 من ذي الحجة 1442هـ.

جاء ذلك من خلال تأمين منازل جاهزة وقفية للأسر الأشد حاجة في القرى والهجر النائية لتأمين حياة كريمة.

وتهدف المبادرة إلى تأمين منازل جاهزة، وضمان استدامتها للأسر المستهدفة، واكتفاء المستفيد من عناء الإيجار وتوفير منزل دائم مناسب له ولأسرته، والمحافظة على خصائص ومزايا المنازل الجاهزة التي تشيدها المؤسسة من خلال إدارتها وصيانتها بفاعلية.

والفئات المستفيدة هي الأسر الأشد حاجة "الأيتام - الأسر ذات الدخل المحدود – أرامل - مطلقات".

وعبر أربع مراحل استفادت عشر أسر من مبادرة "إيواء" شملت أربع مناطق:

المرحلة الأولى: "أسرتان" - من مستفيدي جمعية البر الخيرية في الحكامية - جازان.

المرحلة الثانية: "ثلاث أسر" من مستفيدي الجمعيات الخيرية من شمال المملكة.

المرحلة الثالثة: "ثلاث أسر" من مستفيدي الجمعيات الخيرية غرب المملكة.

المرحلة الرابعة: "أسرتان" من مستفيدي الجمعيات الخيرية شرق المملكة.

وتقدر التكلفة التقريبية للمشروع بـ770 ألف ريال سعودي، مع تأمين الأجهزة الكهربائية لكل أسرة مستفيدة لكل منزل في المشروع.

ويطمح وقف "الملوان" الخيري من خلال هذه المبادرة في الوصول إلى مخرجات تساعد الأسر المستفيدة من:

1. تأمين وحدات سكنية دائمة مناسبة للمستفيدين.

2. الحفاظ على أفراد الأسرة من عواقب الوضع الاجتماعي المنحدر.

3. تحقيق التنمية المستدامة؛ وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، من خلال تأمين الوحدات السكنية الوقفية.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
04:56 PM

"الملوان" الخيري يطلق مبادرة "إيواء" لتأمين وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة

تهدف لمساعدة المستفيد في التخلص من عناء الإيجار وتوفير منزل مناسب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,084

أطلق وقف "الملوان" الخيري مبادرة "إيواء" لتأمين منازل للمستفيدين من خلال تأمين وحدات سكنية جاهزة لكل أسرة مستهدفة، والتي بدأت بتاريخ 9 من ذي الحجة 1442هـ.

جاء ذلك من خلال تأمين منازل جاهزة وقفية للأسر الأشد حاجة في القرى والهجر النائية لتأمين حياة كريمة.

وتهدف المبادرة إلى تأمين منازل جاهزة، وضمان استدامتها للأسر المستهدفة، واكتفاء المستفيد من عناء الإيجار وتوفير منزل دائم مناسب له ولأسرته، والمحافظة على خصائص ومزايا المنازل الجاهزة التي تشيدها المؤسسة من خلال إدارتها وصيانتها بفاعلية.

والفئات المستفيدة هي الأسر الأشد حاجة "الأيتام - الأسر ذات الدخل المحدود – أرامل - مطلقات".

وعبر أربع مراحل استفادت عشر أسر من مبادرة "إيواء" شملت أربع مناطق:

المرحلة الأولى: "أسرتان" - من مستفيدي جمعية البر الخيرية في الحكامية - جازان.

المرحلة الثانية: "ثلاث أسر" من مستفيدي الجمعيات الخيرية من شمال المملكة.

المرحلة الثالثة: "ثلاث أسر" من مستفيدي الجمعيات الخيرية غرب المملكة.

المرحلة الرابعة: "أسرتان" من مستفيدي الجمعيات الخيرية شرق المملكة.

وتقدر التكلفة التقريبية للمشروع بـ770 ألف ريال سعودي، مع تأمين الأجهزة الكهربائية لكل أسرة مستفيدة لكل منزل في المشروع.

ويطمح وقف "الملوان" الخيري من خلال هذه المبادرة في الوصول إلى مخرجات تساعد الأسر المستفيدة من:

1. تأمين وحدات سكنية دائمة مناسبة للمستفيدين.

2. الحفاظ على أفراد الأسرة من عواقب الوضع الاجتماعي المنحدر.

3. تحقيق التنمية المستدامة؛ وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، من خلال تأمين الوحدات السكنية الوقفية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,630
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,951
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,070
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,746

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة