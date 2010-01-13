وزير الخارجية يؤكد حرص السعودية على استقرار الأوضاع في كازاخستان

ناقش مع رئيس الوزراء الكازاخستاني آخر المستجدات الإقليمية والدولية

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، الأربعاء، بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبيردي.

وتفصيلاً، أكد الوزير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي حرص المملكة العربية السعودية على استقرار الأوضاع في كازاخستان، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

