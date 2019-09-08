"الداود" في ملتقى "صحافيو الوطن" : مبادرة البناء المستدام معنية بجودة المساكن في السعودية

قفزة غير مسبوقة في قطاع الإسكان ورفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030

أكد مسؤولون في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أن الوزارة حققت قفزات نوعية في سبيل تحقيق متطلبات التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، وما بقاء سوى 90 ألفاً في قوائم انتظار الصندوق سينتهي إقراضهم بنهاية العام 2020، من أصل 480 ألف مواطن في قائمة الانتظار إلا دليل على تحقيق هدف الرؤية وهو تملك 70% من المواطنين لمساكن بحلول 2030م.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها ملتقى "صحافيو الوطن" وحملت عنوان "وزارة الإسكان.. وحلم السكن"، وذلك بمقر إذاعة وتلفزيون الخليج بحي السفارات، واستضافت كلاً من المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف السويلم، والمتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، والمشرف العام على الإسكان التنموي والتنظيم العقاري مازن الداود.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف السويلم، أن برنامج "سكني" يهدف لرفع نسب تملك المواطنين للمساكن عبر عدة محاور؛ منها "دعم العرض" و"الوحدات السكنية الجاهزة" سواء المعروضة أو التي بنتها الوزارة سابقاً، وكذلك المشاركة بالمشاريع، كما تعمل على الأراضي السكنية عبر البناء الذاتي، وقد استفاد من برنامج "سكني" ١٥٧ ألف أسرة خلال عام سكن بالفعل منهم ٦٧ ألف أسرة، مشيراً إلى أنه عند كل منتصف شهر ميلادي سيتم الإعلان عن أرقام جديدة.

وأضاف: "الوزارة سلمت ١٤ ألف وحدة سكنية بنتها الوزارة سابقاً للمواطنين، وتنتقل الوزارة حالياً من البناء إلى الشراكات مثل البناء على الخارطة ودعم الشقق وغيرها، إضافة إلى دعم العسكريين ومن تجاوز الـ50 سنة بقرض حسن يصل إلى 140 ألف ريال، كما قامت بتوفير القرض الإضافي"، منوهاً إلى أن نسب التملك حسب خطة التحول 2020 والتي تبلغ 60% وبحسب رؤية المملكة 2030 والتي تبلغ 70% ستتحقق بإذن الله.

وأبان المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي أن "الصندوق الذي تأسس قبل ٤٥ سنة برأسمال ٢٥٠ مليوناً ثم وصل إلى ١٩١ ملياراً، وقدم للمواطنين ٨٦٠ ألف قرض، استطاع خدمة ١٢٠ ألف مستفيد خلال سنتين من ٢٠١٧م إلى ٢٠١٩م وهذا رقم غير مسبوق طوال تاريخ الصندوق".

ولفت إلى أن الطلبات كبيرة بعد زيادة الطلب وزيادة نسبة الشباب في المجتمع، والتي لو استمر الوضع السابق لبقي المواطن ٢٠ عاماً حتى يصله الدور، وهذا ما جعل الصندوق يسعى لإيجاد بدائل تمويلية تعجل تملك المواطنين لمساكنهم.

وأضاف: "مساهمة القطاع البنكي والشركات العقارية في حل مشكلة الإسكان كانت لا تتعدى ٧٪ فقط، بينما تم توقيع في الوقت الحالي ١٦ ألف عقد بقيمة ٧ مليارات ريال من خلال الشراكات مع القطاع الخاص، وهو أكبر شراكة تم توقيعها، ما عجّل من استفادة قوائم الانتظار من 480 ألف منتظر إلى 90 ألفاً سيتم إقراضهم جميعاً بحلول عام ٢٠٢٠م".

وتابع "العصيمي": "الصندوق يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية منها خدمة (اعرف دورك) وهو معرفة يوم وتاريخ استلام قرضك، وخدمة (عجلها) والتي تستهدف الجاهزين للاقتراض ولم تصدر لهم موافقات ويرغبون بسرعة التملك، إضافة إلى ٣٠ خدمة إلكترونية تخدم المواطنين، ومن ضمنها خدمة المستشار العقاري التي تم تقديم ١٤٠ ألف استشارة من خلالها، وقد حقق نظيرها الصندوق عدداً من الجوائز المحلية والعالمية، ومنها اختيار الصندوق من أفضل ١٥ جهة حكومية بالمملكة".

إلى ذلك أوضح المشرف العام على الإسكان التنموي والتنظيم العقاري مازن الداود، أن محاور الإسكان التنموي التي تسعى لرفع "جودة الحياة" تتمحور حول تمكين الطلب وتحفيز العرض ورفع قدرات القطاع الإسكاني العقاري، مبيناً أن مبادرة البناء المستدام معنية بجودة المساكن في السعودية والتي تتطلب وجود فاحص على التربة والماء أو أي مشاكل جوهرية أو فنية والميزة هي الاعتماد على المهندسين السعوديين بوظيفة "فاحص معتمد" تستطيع أن تأخذ رأيه بالمسكن قبل قرار الشراء.

وأضاف: "هناك مبادرة استدامة البناء، والتي توفر من استهلاك الكهرباء وغيرها، إضافة إلى برنامج اتحاد الملاك لكل عمارة بطريقة إلكترونية ينظم العلاقة مع الملاك بحيث يحددون الرسوم وغيرها بجودة عالية ومستوى مناسب أفضل، ويوجد حالياً ٤٠٠٠ اتحاد ملاك مسجّل في المملكة بشقق من ١٢ و١٦ شقة وأكثر".

وتابع: "وجود مبادرة فرز الوحدات حيث يستطيع الملاك وبعضهم يرغب بشراء الشقة التي يسكن فيها، لذا يستطيع المالك أن يفرزها عن عقاره ويشتريها المواطن"، مشيراً إلى أنهم في الإسكان التنموي يسعون إلى الأسر الأشد حاجزة في توفير وحدة سكنية وقد تمت خدمة العديد من المسجلين من مستحقي السكن ولله الحمد.

من جانب آخر، أوضح رئيس ملتقى "صحافيو الوطن" سعيد العجل أن ندوة "وزارة الإسكان وحلم السكن" تعد باكورة ندوات الملتقى للعام ١٤٤١هـ، وهنأ أثناء ترحيبه بالضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة نجاح موسم الحج والذي يدل مدى الاحترافية التي وصلت إليها الأجهزة الأمنية.

وأضاف "العجل"، خلال الندوة التي قدم لها عبيد البرغش، وأدارها جيلاني الشمراني عضوا الملتقى، أن "الملتقى الذي تأسس قبل عام مستمر في رؤيته الشريك الأمثل لكل المناسبات والعطاءات والملتقيات الوطنية، حيث لا يبرز جهود الوطن ولا تبنيه إلا سواعد أبنائه"، مثمناً جهود مشرف الندوات حمود الرويس، ومقدما شكره لشركاء الملتقى "قناة ٢٢"، "مسكن السلام"، وخدمة "أخبار" وكل من ساهم في نجاح الملتقى.