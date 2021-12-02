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مهرجان الإبل يجهز "خيمة ملاك" بمواصفات عالمية

ذات مداخل متعددة مقاومة للحريق والرياح

عملت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة على مدار 90 يومًا على تجهيز وتطوير "خيمة الملاك"، التي تتكون من خيمة قببية ذات مداخل متعددة مقاومة للحريق والرياح وفقًا لبروتوكولات الأمن والسلامة، وكذلك صالات للعرض.

ونجحت إدارة المهرجان في زيادة السعة الاستيعابية لحضور جماهير الـVIP من 48 في النسخة السابقة إلى 270 مقعدًا لهذه النسخة، وتنفيذ ميدان إلكتروني جهز بشاشات عرض 8×4 تساعد الجماهير على مشاهدة عرض الفرديات والمنقيات عن كثب وبكل وضوح، بالإضافة إلى تجهيز صالة تضم بوثات عالمية راعية للمهرجان وشركات لعرض المنتجات التي تمت صناعتها من منتجات الإبل، وكذلك تجهيز ميادين العرض والاستقبال ومقار اللجان استعدادًا لانطلاق منافسات المهرجان في نسخته السادسة.

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مهرجان الإبل يجهز "خيمة ملاك" بمواصفات عالمية
سبق

عملت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة على مدار 90 يومًا على تجهيز وتطوير "خيمة الملاك"، التي تتكون من خيمة قببية ذات مداخل متعددة مقاومة للحريق والرياح وفقًا لبروتوكولات الأمن والسلامة، وكذلك صالات للعرض.

ونجحت إدارة المهرجان في زيادة السعة الاستيعابية لحضور جماهير الـVIP من 48 في النسخة السابقة إلى 270 مقعدًا لهذه النسخة، وتنفيذ ميدان إلكتروني جهز بشاشات عرض 8×4 تساعد الجماهير على مشاهدة عرض الفرديات والمنقيات عن كثب وبكل وضوح، بالإضافة إلى تجهيز صالة تضم بوثات عالمية راعية للمهرجان وشركات لعرض المنتجات التي تمت صناعتها من منتجات الإبل، وكذلك تجهيز ميادين العرض والاستقبال ومقار اللجان استعدادًا لانطلاق منافسات المهرجان في نسخته السادسة.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
07:26 PM

مهرجان الإبل يجهز "خيمة ملاك" بمواصفات عالمية

ذات مداخل متعددة مقاومة للحريق والرياح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عملت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة على مدار 90 يومًا على تجهيز وتطوير "خيمة الملاك"، التي تتكون من خيمة قببية ذات مداخل متعددة مقاومة للحريق والرياح وفقًا لبروتوكولات الأمن والسلامة، وكذلك صالات للعرض.

ونجحت إدارة المهرجان في زيادة السعة الاستيعابية لحضور جماهير الـVIP من 48 في النسخة السابقة إلى 270 مقعدًا لهذه النسخة، وتنفيذ ميدان إلكتروني جهز بشاشات عرض 8×4 تساعد الجماهير على مشاهدة عرض الفرديات والمنقيات عن كثب وبكل وضوح، بالإضافة إلى تجهيز صالة تضم بوثات عالمية راعية للمهرجان وشركات لعرض المنتجات التي تمت صناعتها من منتجات الإبل، وكذلك تجهيز ميادين العرض والاستقبال ومقار اللجان استعدادًا لانطلاق منافسات المهرجان في نسخته السادسة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,102
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,502
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,294
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,333

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