النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 498 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1007 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأولى عالمياً.. السعودية تدشّن خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي للشباب

بالتزامن مع ذكرى اليوم الوطني "90".. وتتضمن إطلاق 675 برنامجًا

دشنت جمعية الذكاء الاصطناعي، الخطة الاستراتيجية لفئة الشباب في الذكاء الاصطناعي، والتي تعتبر الأولى من نوعها عالمياً.

وقد صممت الخطة الاستراتيجية بهدف الحد من مشاكل فئة الشباب من خلال مواءمتها مع أربع ركائز رئيسة، في مقدمتها أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، وذلك بدعوة عالمية للقضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع الجميع بالسلام والازدهار، ولكون المملكة العربية السعودية عضوًا مؤسسًا في الأمم المتحدة وتلعب دوراً نشطاً في تشكيل نتائج أهداف التنمية المستدامة، جاء دور جمعية الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق هذه الأهداف من خلال البرامج والمشاريع والأنشطة والمبادرات التي تطلقها.

وتتمثل الركيزة الثانية في اعتماد الخطة الاستراتيجية على ركائز ومؤشرات رؤية 2030، كما تقوم الركيزة الثالثة على مواءمتها مع مؤشرات الذكاء الاصطناعي العالمية، فيما تتعلق الركيزة الرابعة بمواءمتها مع مؤشرات التنافسية العالمية للوطن.

وتترجم هذه الخطة الاستراتيجية رؤية الشباب السعودي ومدى إيمانهم بقدراتهم للنهوض بتطوير الذكاء الاصطناعي بالمملكة العربية السعودية، وتتضمن الرسالة السامية من هذه الخطة الاستراتيجية، رفع كفاءة الشباب السعودي في الذكاء الاصطناعي ووضعه كأولوية وطنية في التطوير، والابتكار، والمعرفة، والريادة.

وجاءت القيم المحددة في الخطة الاستراتيجية في خمسة محاور رئيسة هي "التطور الثقافي والحضاري والاقتصادي والصناعي، والابتكار، والمسؤولية، والإنتاجية، والأمانة والصدق".

وقد حددت الخطة الاستراتيجية أهم ثمانية برامج هي "سفراء الذكاء الاصطناعي، وصناعة نجوم الذكاء الاصطناعي، وبرامج التوعوية للعامة، وإنشاء منصات معرفية، وبرنامج تطوير التقنيات، وبرامج الذكاء الاصطناعي في الترفيه، وبرنامج تطوير الأبحاث والابتكار، وأخيراً المؤتمرات وورش العمل".

وأطلقت الجمعية في الوقت الحالي أولى برامجها المعتمدة في الخطة الاستراتيجية وهو برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي، كما سيتم إنشاء 45 لجنة ينبثق عن كل منها 3 مشاريع، ولكل مشروع خمسة برامج بإجمالي 675 برنامجًا.

جاء ذلك تزامنًا مع مشاركة الجمعية في المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجولات "سعودي موبايل شو" الثالث، وتوافقه مع ذكرى المجيدة لليوم الوطني التسعين للمملكة.

يذكر أن العمل على إعداد الخطة الاستراتيجية تم على مدى ستة أشهر بسواعد فريق سعودي متخصص، حيث كانت الفكرة والإشراف لرئيسة مجلس إدارة جمعية الذكاء الاصطناعي د.فاطمة باعثمان، وبإعداد كل من مها الشمري، وأمجاد الشهري، وأروى العلواني، ومنال الشمري، ومشرفة برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي همس الحربي ومراجعة واستشارة الدكتور سعيد الهاجري، اللواء عبدالله القحطاني، الدكتور محمد البيشي، الدكتور سالم القحطاني، عبدالعزيز آل حسين.

جمعية الذكاء الاصطناعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأولى عالمياً.. السعودية تدشّن خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي للشباب
سبق

دشنت جمعية الذكاء الاصطناعي، الخطة الاستراتيجية لفئة الشباب في الذكاء الاصطناعي، والتي تعتبر الأولى من نوعها عالمياً.

وقد صممت الخطة الاستراتيجية بهدف الحد من مشاكل فئة الشباب من خلال مواءمتها مع أربع ركائز رئيسة، في مقدمتها أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، وذلك بدعوة عالمية للقضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع الجميع بالسلام والازدهار، ولكون المملكة العربية السعودية عضوًا مؤسسًا في الأمم المتحدة وتلعب دوراً نشطاً في تشكيل نتائج أهداف التنمية المستدامة، جاء دور جمعية الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق هذه الأهداف من خلال البرامج والمشاريع والأنشطة والمبادرات التي تطلقها.

وتتمثل الركيزة الثانية في اعتماد الخطة الاستراتيجية على ركائز ومؤشرات رؤية 2030، كما تقوم الركيزة الثالثة على مواءمتها مع مؤشرات الذكاء الاصطناعي العالمية، فيما تتعلق الركيزة الرابعة بمواءمتها مع مؤشرات التنافسية العالمية للوطن.

وتترجم هذه الخطة الاستراتيجية رؤية الشباب السعودي ومدى إيمانهم بقدراتهم للنهوض بتطوير الذكاء الاصطناعي بالمملكة العربية السعودية، وتتضمن الرسالة السامية من هذه الخطة الاستراتيجية، رفع كفاءة الشباب السعودي في الذكاء الاصطناعي ووضعه كأولوية وطنية في التطوير، والابتكار، والمعرفة، والريادة.

وجاءت القيم المحددة في الخطة الاستراتيجية في خمسة محاور رئيسة هي "التطور الثقافي والحضاري والاقتصادي والصناعي، والابتكار، والمسؤولية، والإنتاجية، والأمانة والصدق".

وقد حددت الخطة الاستراتيجية أهم ثمانية برامج هي "سفراء الذكاء الاصطناعي، وصناعة نجوم الذكاء الاصطناعي، وبرامج التوعوية للعامة، وإنشاء منصات معرفية، وبرنامج تطوير التقنيات، وبرامج الذكاء الاصطناعي في الترفيه، وبرنامج تطوير الأبحاث والابتكار، وأخيراً المؤتمرات وورش العمل".

وأطلقت الجمعية في الوقت الحالي أولى برامجها المعتمدة في الخطة الاستراتيجية وهو برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي، كما سيتم إنشاء 45 لجنة ينبثق عن كل منها 3 مشاريع، ولكل مشروع خمسة برامج بإجمالي 675 برنامجًا.

جاء ذلك تزامنًا مع مشاركة الجمعية في المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجولات "سعودي موبايل شو" الثالث، وتوافقه مع ذكرى المجيدة لليوم الوطني التسعين للمملكة.

يذكر أن العمل على إعداد الخطة الاستراتيجية تم على مدى ستة أشهر بسواعد فريق سعودي متخصص، حيث كانت الفكرة والإشراف لرئيسة مجلس إدارة جمعية الذكاء الاصطناعي د.فاطمة باعثمان، وبإعداد كل من مها الشمري، وأمجاد الشهري، وأروى العلواني، ومنال الشمري، ومشرفة برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي همس الحربي ومراجعة واستشارة الدكتور سعيد الهاجري، اللواء عبدالله القحطاني، الدكتور محمد البيشي، الدكتور سالم القحطاني، عبدالعزيز آل حسين.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
03:29 PM

الأولى عالمياً.. السعودية تدشّن خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي للشباب

بالتزامن مع ذكرى اليوم الوطني "90".. وتتضمن إطلاق 675 برنامجًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
388

دشنت جمعية الذكاء الاصطناعي، الخطة الاستراتيجية لفئة الشباب في الذكاء الاصطناعي، والتي تعتبر الأولى من نوعها عالمياً.

وقد صممت الخطة الاستراتيجية بهدف الحد من مشاكل فئة الشباب من خلال مواءمتها مع أربع ركائز رئيسة، في مقدمتها أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، وذلك بدعوة عالمية للقضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع الجميع بالسلام والازدهار، ولكون المملكة العربية السعودية عضوًا مؤسسًا في الأمم المتحدة وتلعب دوراً نشطاً في تشكيل نتائج أهداف التنمية المستدامة، جاء دور جمعية الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق هذه الأهداف من خلال البرامج والمشاريع والأنشطة والمبادرات التي تطلقها.

وتتمثل الركيزة الثانية في اعتماد الخطة الاستراتيجية على ركائز ومؤشرات رؤية 2030، كما تقوم الركيزة الثالثة على مواءمتها مع مؤشرات الذكاء الاصطناعي العالمية، فيما تتعلق الركيزة الرابعة بمواءمتها مع مؤشرات التنافسية العالمية للوطن.

وتترجم هذه الخطة الاستراتيجية رؤية الشباب السعودي ومدى إيمانهم بقدراتهم للنهوض بتطوير الذكاء الاصطناعي بالمملكة العربية السعودية، وتتضمن الرسالة السامية من هذه الخطة الاستراتيجية، رفع كفاءة الشباب السعودي في الذكاء الاصطناعي ووضعه كأولوية وطنية في التطوير، والابتكار، والمعرفة، والريادة.

وجاءت القيم المحددة في الخطة الاستراتيجية في خمسة محاور رئيسة هي "التطور الثقافي والحضاري والاقتصادي والصناعي، والابتكار، والمسؤولية، والإنتاجية، والأمانة والصدق".

وقد حددت الخطة الاستراتيجية أهم ثمانية برامج هي "سفراء الذكاء الاصطناعي، وصناعة نجوم الذكاء الاصطناعي، وبرامج التوعوية للعامة، وإنشاء منصات معرفية، وبرنامج تطوير التقنيات، وبرامج الذكاء الاصطناعي في الترفيه، وبرنامج تطوير الأبحاث والابتكار، وأخيراً المؤتمرات وورش العمل".

وأطلقت الجمعية في الوقت الحالي أولى برامجها المعتمدة في الخطة الاستراتيجية وهو برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي، كما سيتم إنشاء 45 لجنة ينبثق عن كل منها 3 مشاريع، ولكل مشروع خمسة برامج بإجمالي 675 برنامجًا.

جاء ذلك تزامنًا مع مشاركة الجمعية في المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجولات "سعودي موبايل شو" الثالث، وتوافقه مع ذكرى المجيدة لليوم الوطني التسعين للمملكة.

يذكر أن العمل على إعداد الخطة الاستراتيجية تم على مدى ستة أشهر بسواعد فريق سعودي متخصص، حيث كانت الفكرة والإشراف لرئيسة مجلس إدارة جمعية الذكاء الاصطناعي د.فاطمة باعثمان، وبإعداد كل من مها الشمري، وأمجاد الشهري، وأروى العلواني، ومنال الشمري، ومشرفة برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي همس الحربي ومراجعة واستشارة الدكتور سعيد الهاجري، اللواء عبدالله القحطاني، الدكتور محمد البيشي، الدكتور سالم القحطاني، عبدالعزيز آل حسين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,311
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,105
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,022
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,805

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة