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"حليمة يعقوب" تصل جدة في طريقها لأداء العمرة

الأمير بدر بن سلطان كان في استقبال رئيسة سنغافورة

وصلت الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، إلى جدة في طريقها لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقبالها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

حليمة يعقوب جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حليمة يعقوب" تصل جدة في طريقها لأداء العمرة
سبق

وصلت الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، إلى جدة في طريقها لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقبالها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
11:31 AM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
12:56 PM

"حليمة يعقوب" تصل جدة في طريقها لأداء العمرة

الأمير بدر بن سلطان كان في استقبال رئيسة سنغافورة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
2
6,827

وصلت الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، إلى جدة في طريقها لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقبالها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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