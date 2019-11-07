وكان في استقبالها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

وصلت الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، إلى جدة في طريقها لأداء مناسك العمرة.

"حليمة يعقوب" تصل جدة في طريقها لأداء العمرة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-11-07 وصلت الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، إلى جدة في طريقها لأداء مناسك العمرة. وكان في استقبالها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 11:31 AM

اخر تعديل 07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 12:56 PM

"حليمة يعقوب" تصل جدة في طريقها لأداء العمرة الأمير بدر بن سلطان كان في استقبال رئيسة سنغافورة





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وصلت الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، إلى جدة في طريقها لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقبالها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.