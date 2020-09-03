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تنبيه متقدم.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

الأرصاد: تشمل عددًا من المحافظات وتستمر لـ 8 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وشبه انعدام في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب.

وذكرت "الأرصاد" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه متقدم.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وشبه انعدام في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب.

وذكرت "الأرصاد" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
02:49 PM

تنبيه متقدم.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

الأرصاد: تشمل عددًا من المحافظات وتستمر لـ 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
1
1,076

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وشبه انعدام في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب.

وذكرت "الأرصاد" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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