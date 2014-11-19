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الجهات الأمنية بمكة تباشر حادثة اعتداء على ممارسين صحيين.. و"الصحة": إصابات بسيطة وتمزق ملابس

التجمع الصحي: لا نقبل بأي حالٍ من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظيًا وجسديًا

علق المتحدث الرسمي باسم تجمع مكة المكرمة الصحي حاتم المسعودي، على حادثة الاعتداء على ممارسين صحيين بمركز صحي كدي والهجرة التابع للإدارة التنفيذية للصحة العامة بتجمع مكة المكرمة الصحي اليوم الخميس وهم يؤدون واجبهم ومهام عملهم في خدمة المرضى، قائلاً إن الحادثة وقعت في مركز صحي كدي والهجرة، حينما حضر المعتدي (مراهق) يحمل هوية ليست له، وبعد طلبه ضرورة إثبات شخصيته بشكل رسمي، تلفظ على موظفة الاستقبال وتهجم عليها مع مجموعة من أصدقائه، وبعد محاولة تدخل عددٍ من الممارسين لتهدئة الوضع تعرضوا للاعتداء وهم: (موظفة الاستقبال- فني الأشعة- فني الصيدلية- فني التمريض)، وتعرضوا لإصابات بسيطة وتمزق ملابسهم؛ ما تطلب استدعاء الجهات الأمنية التي باشرت الحالة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد تجمع مكة المكرمة الصحي حرصه على سلامة المرضى ومنسوبيه وكوادره الصحية كافة، ولا يقبل بأي حالٍ من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظيًا وجسديًا، وأنه لن يألو جهدًا في سبيل حماية المرضى ومنسوبيه وكوادره واتخاذ الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى.

يُذكر أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًا أو جسديًا يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

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الجهات الأمنية بمكة تباشر حادثة اعتداء على ممارسين صحيين.. و"الصحة": إصابات بسيطة وتمزق ملابس
سبق

علق المتحدث الرسمي باسم تجمع مكة المكرمة الصحي حاتم المسعودي، على حادثة الاعتداء على ممارسين صحيين بمركز صحي كدي والهجرة التابع للإدارة التنفيذية للصحة العامة بتجمع مكة المكرمة الصحي اليوم الخميس وهم يؤدون واجبهم ومهام عملهم في خدمة المرضى، قائلاً إن الحادثة وقعت في مركز صحي كدي والهجرة، حينما حضر المعتدي (مراهق) يحمل هوية ليست له، وبعد طلبه ضرورة إثبات شخصيته بشكل رسمي، تلفظ على موظفة الاستقبال وتهجم عليها مع مجموعة من أصدقائه، وبعد محاولة تدخل عددٍ من الممارسين لتهدئة الوضع تعرضوا للاعتداء وهم: (موظفة الاستقبال- فني الأشعة- فني الصيدلية- فني التمريض)، وتعرضوا لإصابات بسيطة وتمزق ملابسهم؛ ما تطلب استدعاء الجهات الأمنية التي باشرت الحالة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد تجمع مكة المكرمة الصحي حرصه على سلامة المرضى ومنسوبيه وكوادره الصحية كافة، ولا يقبل بأي حالٍ من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظيًا وجسديًا، وأنه لن يألو جهدًا في سبيل حماية المرضى ومنسوبيه وكوادره واتخاذ الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى.

يُذكر أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًا أو جسديًا يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
11:17 PM

الجهات الأمنية بمكة تباشر حادثة اعتداء على ممارسين صحيين.. و"الصحة": إصابات بسيطة وتمزق ملابس

التجمع الصحي: لا نقبل بأي حالٍ من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظيًا وجسديًا

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
8
11,499

علق المتحدث الرسمي باسم تجمع مكة المكرمة الصحي حاتم المسعودي، على حادثة الاعتداء على ممارسين صحيين بمركز صحي كدي والهجرة التابع للإدارة التنفيذية للصحة العامة بتجمع مكة المكرمة الصحي اليوم الخميس وهم يؤدون واجبهم ومهام عملهم في خدمة المرضى، قائلاً إن الحادثة وقعت في مركز صحي كدي والهجرة، حينما حضر المعتدي (مراهق) يحمل هوية ليست له، وبعد طلبه ضرورة إثبات شخصيته بشكل رسمي، تلفظ على موظفة الاستقبال وتهجم عليها مع مجموعة من أصدقائه، وبعد محاولة تدخل عددٍ من الممارسين لتهدئة الوضع تعرضوا للاعتداء وهم: (موظفة الاستقبال- فني الأشعة- فني الصيدلية- فني التمريض)، وتعرضوا لإصابات بسيطة وتمزق ملابسهم؛ ما تطلب استدعاء الجهات الأمنية التي باشرت الحالة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد تجمع مكة المكرمة الصحي حرصه على سلامة المرضى ومنسوبيه وكوادره الصحية كافة، ولا يقبل بأي حالٍ من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظيًا وجسديًا، وأنه لن يألو جهدًا في سبيل حماية المرضى ومنسوبيه وكوادره واتخاذ الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى.

يُذكر أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًا أو جسديًا يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

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