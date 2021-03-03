"التحالف": تدمير طائرة مفخّخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية

أعلنت قوات التحالف، اليوم، تدمير طائرة مفخّخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية.
وقال "التحالف": نرصد النشاط #الحوثي العدائي باستخدام الطائرات المفخّخة.
أعلنت قوات التحالف، اليوم، تدمير طائرة مفخّخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية.
وقال "التحالف": نرصد النشاط #الحوثي العدائي باستخدام الطائرات المفخّخة.تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية
أعلنت قوات التحالف، اليوم، تدمير طائرة مفخّخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية.
وقال "التحالف": نرصد النشاط #الحوثي العدائي باستخدام الطائرات المفخّخة.
أعلنت قوات التحالف، اليوم، تدمير طائرة مفخّخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية.
وقال "التحالف": نرصد النشاط #الحوثي العدائي باستخدام الطائرات المفخّخة.