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"التحالف": تدمير طائرة مفخّخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية

قال: نرصد النشاط #الحوثي العدائي باستخدام الطائرات المفخّخة

أعلنت قوات التحالف، اليوم، تدمير طائرة مفخّخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية.

وقال "التحالف": نرصد النشاط #الحوثي العدائي باستخدام الطائرات المفخّخة.

تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": تدمير طائرة مفخّخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية
سبق

أعلنت قوات التحالف، اليوم، تدمير طائرة مفخّخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية.

وقال "التحالف": نرصد النشاط #الحوثي العدائي باستخدام الطائرات المفخّخة.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
11:48 AM

"التحالف": تدمير طائرة مفخّخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية

قال: نرصد النشاط #الحوثي العدائي باستخدام الطائرات المفخّخة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت قوات التحالف، اليوم، تدمير طائرة مفخّخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية.

وقال "التحالف": نرصد النشاط #الحوثي العدائي باستخدام الطائرات المفخّخة.

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